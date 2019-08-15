拆機揭Nintendo Switch Lite電池與舊版容量相同　惟續航力更出色

據外媒The Verge報導，美國聯邦通信委員會（以下簡稱FCC）網站上出現了任天堂Switch Lite內部構造的照片。

The Verge介紹稱，根據FCC公開的文件內容，任天堂Switch Lite使用了一枚13.6Wh的電池，比老版任天堂Switch的電池（16Wh）要小16%。有趣的是，續航加強版任天堂Switch使用的電池容量與原版Switch相同，都是16Wh。

The Verge認為，之所以NS Lite電池更小、續航時間卻更長，原因就在於驅動這款主機所需的電力也更少。 NS Lite的屏幕更小，此外也沒有可拆卸的JoyCon手柄。

（中關村在線提供）

另外，NS和NS Lite主板都被冠以北歐神話中神祇的姓名，例如原版任天堂Switch主板上就寫著「奧丁（ODIN）」，任天堂Switch Lite的主板上則寫著「瓦力（VALI，奧丁之子）」，而續航增強版NS的主板則被命名為“MODIN”，可能意味著這是「奧丁（ODIN）」主板的改進型。

編輯觀點：根據此前的消息，任天堂新版Switch/Switch Lite都會在近期上市，從曝光的圖片來看，儘管電池容量沒有提升或者略有下降，但是新版Switch/Switch Lite很可能憑藉採用更先進製程工藝的處理器來獲得更長的續航。

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