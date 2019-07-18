任天堂Switch Lite未到、加強版Switch 8月出！續航力多近倍

【Nintendo Switch 2019】任天堂又有新機推出？Switch Lite公布後不久，音天堂日前突然將新版本Switch主機上架！不但包裝有別，而當中更加強電池續航力，嫌Switch Lite細Nintendo Switch 2019版本會是更好選擇嗎？

電池續航力最高9小時

任天堂於2019年7月17日晚上，在Switch官方網站公開「新」主機詳情；在網站上公布稱為「電池持續時間加長型號」的新Switch主機，保留所有2017版本外觀、體積（102mm 寬、239mm 長、13.9mm 高）、重量（約398克連Joy-con），備有IR攝影鏡頭及支援震動功能，新型號Switch設計與2017年版完全一樣，最大分別在於電池續航力。任天堂以遊玩《薩爾達傳說：曠野之息》比較，Switch 2019版本在手提模式下續航力預算達5.5小時，比2017年版的3小時耐玩多83.3%，亦比即將推出的Switch Lite續航4小時多25%。

任天堂Switch 2019版忽然現身，改善電池續航力外，外觀設計與舊版相同。 【Nintendo】

官網列出新版Switch電池續航力預估，遊玩時間比舊版甚至Switch Lite多。 【Nintendo HK截圖】

教你如何分辦新舊機

Nintendo Switch 2019亦在官方網站上出現，顯示推出日期為2019年8月1日，售價與2017年版同售HK$2,340。外觀上最大分別為包裝盒，已換上紅色主色包裝，同樣備有藍、紅Joy-con（彩機）或灰色Joy-con選擇。