《鐵血戰士》電影改編遊戲《Predator》實機影片搶先公開

SIE 預定於 2020 年在 PS4 主機上推出，以好萊塢「阿諾史瓦辛格」人氣電影《鐵血戰士》為題材的一對多非對稱型線上多人射擊遊戲《Predator：Hunting Grounds》官方再度釋出本作最新實機影片讓玩家們搶先確認遊戲的實際進行模樣。

本作為一款讓玩家們分別化身為準備進行準軍事作戰的精銳特種部隊隊員，與來自外太空，不但能夠隱形，還能使用熱掃描的外星殺戮戰士，雙方互相競爭對抗的線上競技對戰遊戲。在由多名玩家組成的特種部隊隊員方面，主要目標是要將作戰任務完成；而在由一名玩家操縱的終極戰士外星獵人方面，則是必須將所有目標全部獵殺才算獲勝！

而在這次官方的舞台方面，可以看到之前電影系列粉絲們所熟悉的叢林舞台，而且外星戰士還將可以與電影版相同，透過熱掃描來追蹤獵殺對手；喜歡之前電影系列的玩家們，不妨現在就趕快來確認看看這場人類最強戰士與鐵血戰士之間勝負究竟誰能勝出！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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