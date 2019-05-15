【Monster Hunter World】攻略　歷戰王滅盡龍 太刀單挑心得

Iceborne前最後的歷戰王，《Monster Hunter World 魔物獵人世界》今集封面魔物滅盡龍一洗頹風，歷戰王版極惡難打。不想用遠程武器輕鬆解決想當當正正近身打的話，以下提供一下太刀打法心得：

太刀 vs 歷戰王滅盡龍



太刀攻擊距離長又廣，練氣計配氣刃兜割輸出高，而且有著絕強的招式看破斬(見切斬)，令太刀能應對很多狀況。面對歷戰王滅盡龍的新招或者大絕飛撲，都可以用看破斬簡單破解，是不需配耳塞的武器。不過要用好太刀，能否打弱點打準，以及見切到歷戰王滅盡龍的招式成為最大關鍵。歷戰王滅盡龍的攻擊性高、部份招式極快，如果能每下見招拆招，對太刀獵人來說也是最好玩的魔物。

太刀單挑雖然比散3重弩難，不過好好玩

貪刀絕對會死，每斬一刀要觀察是否要DELAY及見切反擊

隨行貓待機 真單挑



近身武器打歷戰王滅盡龍，問題在於要準確地打中白針比遠程武器更困難。除了準確針對部位落刀，將隨行艾露貓轉為待機，也可增加正面面對歷戰王滅盡龍頭及前爪的時間。不過魔物只會追著你來打，一舉一動就要更加小心，尤其是管理好太刀的招式硬直。

裝備選擇：



太刀的武器選擇現時主流為無屬性的「鎧羅劍‧火」，無需匠就有白斬而且還有3洞，配上4件騰龍、谷高會心及無擊珠，能長期保持白斬及高攻擊力，基本上是萬用又強力的選擇。如果沒有「鎧羅劍‧火」，較舊代的「天上天下無雙刀」也能作下位互換。技能方面建議配無屬性強化、看破、攻擊、體力增強、精神抖擻、弱點特效。

示範影片：

走位及冷靜觀察



為了打白針及盡量令歷戰王滅盡龍失衡，太刀比較好的走位是維持在牠的前方、前側方或者前胸望頭方向，隨時瞄準其前爪及頭部之餘，亦可觀察其動作選擇是否反擊。因為歷戰王滅盡龍的體積太大，應避免進入其肚下令鏡頭無法看到其動作。歷戰王滅盡龍的攻擊頻率高，攻擊時應盡量一刀一刀的觀察，有時要稍為停頓來接看破斬，絕不能貪刀。又因為看破斬收尾總是橫揮一刀，所以拉去斬擊的位置要掌握得好，如果斬了後腳、肚等位置是沒什用處。

太刀全要集中打前爪及頭便可，盡量在變黑前清理好，尾巴有機會亦可斬斷它

激怒狀態下的應對



歷戰王滅盡龍最難打的時候就是其體力減到7成以下時，其新招無預警飛撲的使用頻度會大幅上升。因為此招會撲後並立即有攻擊判定，所以在後半段要份外小心，不要站在其後腳或近尾部位置。如果能維持在其前面或側面，一看到牠稍為跳起的動作，是有足夠時間接看破斬來反擊。

此位置斬尾看似安全，但下一秒立即被新招打飛，絕對要小心

見切大絕飛撲



歷戰王滅盡龍咆哮後的大絕飛撲，對太刀來說是很容易拆解的一招，在拔刀狀態下受完咆哮後，只需刺擊後再看準時間看破斬便可。留意因為大絕飛撲有二段的爆針判定，所以如果站得太近牆，在看破完的瞬間亦會掛彩。有需要可以拉方向背著滅盡龍來刺擊＞看破斬，用後跳距離來盡量避開爆針。

大絕對太刀來說極易應付，小心不要埋牆便可

各區詳解：



8區：一開始的區域大家也很熟悉，想輸出高一點，天井的使用時機是關鍵。建議先用迴避衣裝加攻，以及用看破斬將練氣計提升至紅色，打爆一次頭上白針。在它快要復生時就用天井陷阱，如是者就能用最大輸出的氣刃兜割打去頭上白針。

9區：來到9區視乎牠用了大絕飛撲未，之後就上轉身衣裝來進攻。轉身衣裝時能夠直接氣刃兜割，當起跳後攻擊就能自動迴避掉，不過命中的位置就難以掌握。最佳的使用時機還是追著牠前爪打，待牠失衡時使出。如果有亂入情況，待牠們爭地盤時也可送上一發氣刃兜割。

12區：開始是見真章的地方，此時迴避衣裝也差不多可再次使用，而歷戰王滅盡龍也是激怒的狀態，經常會出無預警飛撲，固此攻擊時更加要冷靜，一刀一刀的看看要否見切。

尾聲：歷戰王滅盡龍瀕死時會回巢，可用爆裂結晶將牠短暫留在比較廣大的地方，或者待牠回巢眠爆後，再引牠出去14區。到了最後時段也切忌不要心急貪刀。