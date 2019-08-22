【PS5】Sony PlayStation 5設計曝光！Deep V形狀粗線條好古怪？

在遊戲主機領域，SONY佔據著絕對的優勢，靠著4代PlayStation遊戲主機（PS4）積累下了大量忠實用戶以及各種深度合作的遊戲廠商，SONY是這個領域當之無愧的No.1。而下一代遊戲主機受到了廣大用戶的關注，PlayStation5（PS5）將於2020年的2月份正式發布，強大的性能次時代的遊戲畫面，相信一經發布將會在主機玩家中掀起新一輪的購買熱潮。

PlayStation5的外觀設計專利

近日，外媒曝光了一份關於SONY PlayStation5的外觀設計專利。從圖片看，新主機似乎受到了時尚界和汽車設計界的影響，深V、格柵、各種散熱孔遍布機身。據外媒報導稱，中間的深V造型，應該代表著數字5。

機身正面的圓形按鍵應該是電源鍵，下面竟然有五個USB接口？吸入式光驅上面的小圓點莫非是狀態指示燈。而從遍布機身的各種開槽、散熱孔來看，新主機的散熱形式非常嚴峻啊，畢竟PlayStation5的性能是非常強悍的。

PlayStation5的外觀設計專利（YUSUHIRO OOTORI）

PlayStation 5的外觀設計專利

據之前的報導稱，新一代的PlayStation將搭載AMD芯片，CPU為基於AMD第三代Ryzen產品線，將會採用全新7nm Zen 2架構的8核處理器。GPU則是基於AMD Radeon Navi系列的定製版，直出光影追踪技術，性能將於RTX 2080相當。這麼看來遍布全身的散熱結構似乎是情理之中的事情。另外高規格固態硬盤也將出現在下一代的主機上，帶來更快的讀取速度。

戰地五的開啟光追後的效果。（遊戲截圖）

戰地五的開啟光追後的效果

當然這個消息還未經證實，但從圖片來看至少不會是什麼SONY PS4的改款加強機型，因此可信度還是非常高的。無論如何對於PlayStation5的性能我們自然不用擔心，唯一需要關注的是遊戲開發商到底多久才能出現能夠發揮PlayStation5大部分性能的5A級遊戲。

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