《無雙 Orochi 蛇魔3》推出加強版？光榮8月29日公布最新情報

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）公開最新設計官網，並在設計官網預告將於 8 約29 日發表這款 ω-force 新作遊戲最新情報讓玩家們確認！

雖然官網目前並沒有公開這款《無雙》新作遊戲的最新資訊，但從官網公開的「神之力、再臨」，以及官網目前公開的宣傳影片來看，有可能是《無雙 Orochi 蛇魔3》的相關作品也不一定。附帶一提，《無雙 Orochi 蛇魔》系列除了數字系列作之外，一代曾經分別推出加強版《魔王再臨》與融合一代與《魔王再臨》內容，並追加新角色與新關卡的《Z》、二代則是曾推出收錄新角色／新關卡等要素的《Special／Hyper／Ultimate》等多個加強版。

（《無雙 Orochi 蛇魔3》宣傳片截圖）

至於這次的三代，自 2018 年 9 月開始推出以來，雖然截至目前為止已經陸續在 PS4／Nintendo Switch／Xbox One／PC Steam 等平台推出，但都還沒像前兩代那樣推出各式加強版。而這次官方將會推出追加怎樣內容的加強版，玩家們不妨就先靜待 8 月 29 日官方的最新發表即可一知分曉！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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