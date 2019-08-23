《勇者鬥惡龍XI S》率先玩！《任天堂明星大亂鬥特別版》連動公開

日本 Square Enix 預定於 2019 年 9 月 27 日在 Nintendo Switch 主機上推出的《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 Definitive Edition》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），宣布自即日起在任天堂ｅ商店開放本作體驗版讓玩家們搶先下載試玩！

本作為一款將之前在 PS4／N3DS 主機上推出的人氣 RPG《DQ XI》給重新移植到 Switch 主機上，並追加角色語音、夥伴個人章節劇情等各式各樣新追加內容的系列最新移植加強版。而在這次官方所推出的體驗版方面，預定將開放約十小時左右的遊戲內容（差不多到火山劇情，可以讓卡繆、薇若妮卡與賽妮雅姊妹加入夥伴為止）讓玩家們盡情體驗。而且體驗版的記錄存檔將可延續到正式版繼續使用，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來下載體驗看看吧！

附帶一提，另外玩家們如果把這次體驗版玩到最後，將可以獲得三個「技能種子（スキルのたね）」作為過關特典，並帶到正式版中繼續使用，喜歡 11 代的玩家們可別錯過！

而官方也宣布，本次的體驗版將會與目前任天堂發售中的 Nintendo Switch 版《任天堂明星大亂鬥 特別版》進行連動，玩家們只要保有這次體驗版或是之後預定推出的正式版的記錄存檔，就可以在《任天堂明星大亂鬥 特別版》中取得預定日後推出的 11 代登場「妖精族」（ヨッチ族）的「Spirits 命魂」一隻，有興趣的玩家們可要好好把握這個難得機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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