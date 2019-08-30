SD高達 G Gen Cross Rays《G世代 火線縱橫》軍團派遣系統公開

【SD高達 G Gen Cross Rays】日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 11 月 28 日在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出的高達戰略 SRPG《G世代》系列最新作《SD高達 G世代 火線縱橫》（SD Gundam G Generation Cross Rays／SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ），官方特地公開遊戲內「軍團派遣」（グループ派遣）等系統相關最新情報要給玩家們知道！

可帶到下一關繼續累積的「GET量表」



本作為網羅《高達》系列歷代作品齊聚一堂，讓玩家們使用各式《高達》機體回味體驗《高達》各作品不同宇宙世紀故事的戰略 SRPG 遊戲。同時在這次遊戲裡，為了讓玩家們體驗更加舒適的《G世代》遊戲體驗，加入了許多更加便捷的設計，如過去玩家們所熟悉的「GET量表」（GETゲージ）系統（在關卡中會有擁有這個量表的特別機體登場，玩家們如果使用這些特別機體擊墜敵人，即可提升「GET量表」，一旦量表全滿，就可以將這些機體列如生產列表中進行生產），在這次就有新的改善。

相較於之前系列如果沒有在過關前累積滿這些量表就無法將機體登入到生產線的設計，這次則是將這個「GET量表」設定在每個機體單位上進行累計，也就是說玩家就算沒有在一個關卡內累積滿量表，也依然可以持續到下一關繼續累積，對有想要入手機體的玩家們來說可說是方便許多！。

更加便利的任務達成條件確認

同時在本作中，只要達成指定條件，就可以獲得機體或角色等獎勵的「任務」（クエスト）系統，在這次介面上也做了不少修正，如追加了可以讓玩家們更加輕鬆確認目前攻略中關卡裡，所有能達成任務的一覽清單，也讓玩家們能夠更加容易進行確認目前任務狀況，讓玩家們都能來盡量挑戰完成這些任務條件。

新公開「軍團派遣」系統

在這次官方所公開的「軍團派遣」系統方面，所謂的「軍團派遣」，就是將玩家們沒有在關卡攻略中使用，放著待機的軍團，派遣出去參與各式各樣作戰的系統。每個派遣作戰都有各自不同的派遣時間，需要經過這些派遣時間軍團才會回來，並帶上新的機體、零件等報酬作為獎勵。而且玩家們在派遣的時候如果依照系統建議的推薦軍團進行派遣，還可以提升作戰執行率，獲得更多的獎勵報酬，因此如何有計畫地運用機體部隊來執行這些軍團派遣，將會是遊戲的一大重點所在！

除此之外，本次還加入了可以將編成的軍團儲存保留下來的設定，玩家們可以依照自己喜好編制宇宙關卡用、地上關卡用軍團派遣用等各式各樣不同用途的軍團（最多可保存 24 個預設軍團），節省玩家們每次軍團編組派遣的時間！

，如追加了可以讓玩家們更加輕鬆確認目前攻略中關卡裡，所有能達成任務的一覽清單，也讓玩家們能夠更加容易進行確認目前任務狀況（gamebase授權轉載）

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更加豐富的設定選項

而在本作的設定畫面上，這次也加入了許多更加便利的設定，玩家們可以依照自己的喜好來設定遊戲環境，打造最適合自己的《G世代》遊戲體驗！

首批特典最新畫面公開

另外，官方也藉著這次機會，公開預定收錄在早期首批特典裡的《SD高達 G世代 獨眼高達 移植版》（SDガンダム ジージェネレーション モノアイガンダムズ 移植版）的最新畫面，讓玩家們來搶先確認這款移植作的遊戲內容特色

（gamebase授權轉載）

附帶一提，於 2002 年發售的《獨眼高達》，故事以一年戰爭後期為背景，描述身為自護軍駕駛員的主角「齊格菲．維特納」的活躍故事。遊戲中除了搭載了《G世代》系列熟悉的戰略模擬要素外，玩家們還可以使用強化過的機體來迎戰強敵奮力求生；透過這次的《火線縱橫》，玩家將可再次回味當年的遊戲內容。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】