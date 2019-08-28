【DLC】無雙OROCHI 3 ULTIMATE 12月尾發售　新增佳亞．貞德回歸

【無雙蛇魔3 OROCHI 3 ULTIMATE】早前光榮脫褲魔在YouTube公開一支無雙系新作將於8月29日發表的預告，但日本Amazon竟然在早一天上載了訂購連結，12月31日發售、定價、新角色細節全部爆出，近來這類「意外流出」日漸常見，是黑暗兵法嗎？

（以下資料是將裝上流出情報，加上Amazon.jp意外上載的訂購連結內資料整合而成，只作參考）



《無雙OROCHI 3 ULTIMATE》

12月31日發售、PC版2月推出（售價7800日圓）

擁有上作的人可購下載DLC更新遊戲至ULTIMATE版（4800日圓）

前作170人全部參戰

監製：庄知彦（真三国無雙2至5主計劃人、DQ HEROES製作人、勇者鬥惡龍 創世小玩家2開發監制）

新角色：佳亞 聲優未明 武器名為Hecatoncheir，有點像《銀魂》的神樂（監製個人喜好），戰鬥時會坐在巨人的鐵腕上移動，放出無數的鐵腕攻撃，威力與宙斯同級

再參戰角色：聖女貞德（聲優：冬馬由美）長槍型武器不變，另追加新神器。

今集將有一招「無雙Switch Combo」（換言之將有Switch版？），以無雙亂舞跟同伴合作的新技携技，3人連續放出

亂舞或奥義，可取得比平常更多的EXP。監製表示將會在故事、角色描寫方面再做得深入一點，而操作性亦會改良，User Interface也會有改動。為了照顧歐美市場，所以追加了他們很喜歡的聖女貞德。

新增INFINITE MODE，前作要另行收費的挑戰模型DLC：暴風、流星、神速、破壊全部包括在內，也有網上Ranking。可以引續上作save，今集除了一些初回限定、店鋪限定DLC外，並不會再推出任何DLC，一張碟玩到盡。另外，已經擁有上集，甚至《進擊的巨人》的玩家，可以會有些意想不到的DLC隱藏元素。

