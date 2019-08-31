《Pokemon Masters》攻略：強烈推介3星 4 星 寶可夢 威力媲美5星

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【《Pokemon Masters》（寶可夢大師）攻略】很多人可能仍然在刷首抽，筆者現在告訴你，除非對某 Pokemon（小精靈／寶可夢）有愛，其實《Pokemon Masters》不太需要刷首抽的。你抽到的 3﹑4 星 Pokemon 很有可能已經可以帶你爆機，甚至很多免費送的 Pokemon 是小隊的主力成員。今次將抽出的 3﹑4星 Pokemon 和關卡送的分開推荐給玩家，等大家可以放心脫離首抽地獄，或參考來組出自己最強的小隊。

3 星推荐（扭蛋機出）

第一隻平民打手，筆者首推 3 星的大針鋒，2 費 52 威力的「致命針刺」，用來擊倒對手後更會加攻，Mega 進化後有 323 攻擊力，完全可以和 5 星的木守宮和鬃岩狼人比較。被動技會增加會心傷害，加上 2 技的必會心令牠成為強力的打手。月石也是 3 星推荐 Pokemon，同時加雙攻，和木守宮（帶君主蛇有足夠行動點就不用月石也行）等雙攻 Pokemon 很夾，也有特防強化可以針對特攻輸出高的關卡使用。

《Pokemon Masters》攻略專頁（按此進入）

4 星推荐（扭蛋機出）

4 星有一隻 Pokemon 非常有趣，天然鳥本身的傷害不高，但「輔助力量」是根據能力提高越多越大力，同隊再放君主蛇和舞天鵝，威力也可媲美 5 星打手。另外，4 星也可以使用凱羅斯﹑和羅絲雷朵分別作為物攻和特攻打手。

關卡免費送

《Pokemon Masters》相對佛心，遊戲內送的 Pokemon 已經足夠玩家爆機，這不說藤藤蛇和舞天鵝，有興趣的玩家可以看以下連結。除了這兩隻外，第二章的波加曼﹑第六章的路卡利歐和第十一章的雷丘（雷超）都是強力的打手。特別是雷丘的全體技，可以成為快刷素材的主力輸出。第十七和十八章，都會再送 5 星 Pokemon，暫時看來噬沙堡爺的嘲諷可以期待一下。

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