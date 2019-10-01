玩家自製《隻狼》第一身視點MOD．睇見都知難打！係咪有虐狂？

《隻狼》玩家Zullie 自製《SEKIRO》第一身自視點模組MOD，難度極高，正免費開放給玩家下載。

《隻狼》雖然已經推出一段時間了，但拜模組玩法所賜，不少玩家即便早已完破，還是在用著各式各樣的奇特玩法把玩這款動作遊戲佳作。而其中最為常見的便是惡搞取向的外觀模組修改創作，像是將《玩具總動員》的胡迪或是《俠盜獵車手：聖安地列斯》的主角 CJ 帶進遊戲中，展現頗為...另類的玩法？

玩家時常透過模組修改的作法將其他遊戲或是電影知名角色帶進《隻狼》中。

像是將《玩具總動員》的胡迪或是《俠盜獵車手：聖安地列斯》的主角 CJ都有客製模組。

不過除了惡搞取向的創作外，也有一派玩家是為了挑戰自我而嘗試透過模組來提升由系的整體難度，而近期便有一位玩家創作吸引到了不少喜愛自虐（？）的玩家目光，那就是 Zullie 所製作的《隻狼》第一人稱視角模式。

該模組正式曝光後可是引起了不小的討論度，因為《隻狼》本身便具備不小的難度，在第三人稱視角下才能有寬裕的視野來應對敵人的各種攻勢，但若轉變成在第一人稱視角的狀態，整體難度會因為視野變的更為窄小而大幅提升，因為要在這樣的狀態下看清敵人的攻擊並不是一件易事。該模組目前已在 Nexusmods（下載連結）上推出，有興趣想挑戰的玩家不妨就去抓來試試吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO