NBA 2K20 籃球遊戲上手玩：AD加持 MyPlayer 升級更快

【NBA 2K20】籃球足球一樣，每年一度2K Games都會推出NBA新一季籃球作品《NBA 2K20》，繼承傳統NBA 30支球隊在遊戲中互相較勁之外，最受歡迎的MyPlayer模擬NBA生涯模式亦是玩家挑戰成為NBA巨星，這次遊戲請來洛杉磯湖人 All-Star 球員 安東尼．戴維斯（Anthony Davis） 作為代言人及參與故事模式，有AD同在角色升級會更快？

2012年選秀加入NBA的 安東尼．戴維斯 （Anthony Davis），一直效力新奧爾良皇蜂 / 塘鵝（New Orleans HORNETS / PELICANS），直至2019年球隊與洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）達成協議加盟湖人隊，與大帝勒邦占士（LeBorn James）共組最強前鋒戰線；而《NBA 2K20》的新一季個人模式MyPlayer中，安東尼·戴維斯 作為遊戲代言人外，也會全程出現於模式中，協助玩家由大學籃球進軍NBA，生涯期間會遇上不少NBA球員會碰上的事情中穿針引線，掃除玩家的NBA路上的障礙。

NBA 2K20 新一集登場，由安東尼戴維斯出任代言人！ 【遊戲截圖】

《NBA 2K20》一如以往的NBA遊戲，必然擁有30支現役NBA球隊最新陣容外，亦有歷屆傳奇經典隊及各隊歷年最街陣容選擇，今集亦有女子NBA WNBA全球隊加入代替以往曾加入的歐洲職籃、FIBA籃球世界盃球隊，同時亦有60年代至2000年代中每十年選出最佳陣容的Deacde All-Star全明星隊，及近年NBA明星賽改為投票最高票數的東西岸隊長挑選球員的明星隊，喜歡NBA的玩家試隊也要花一段時間。

+ 2

AD協助幫新秀上位

《NBA 2K》系列早就加入MyPlayer模式，創造球員成為NBA明星；一如以往《NBA 2K20》可以透過App 「My NBA2K20」拍下玩家容貌輸入遊戲，將自己樣貌變為遊戲角色；而在玩家自創的角色踏上NBA之路時，這次《NBA 2K20》回歸美國大學年代，玩家的角色是一名大學球員，因球隊於NCAA 美國大學籃球賽中的一名重要隊友受傷，失落NCAA總冠軍後，玩家角色前路茫茫，在人生交叉點中玩家要在四大區域中選擇自己去向，途上遇上戴維斯 (Anthony Davis），在AD穿針引線下面見其經理人，玩家要在經理人指示下參加特定賽事爭取表現，故事中玩家的角色面對的除了前途問題更有家庭決擇可能影響個人選擇，故事中角色的去向全由玩家選擇，亦要從中訓練爭取最佳位置，讓大球會注意及選中。

玩家遇上了球星AD，在他的協助下進軍NBA選秀會。 【遊戲截圖】

球員創造後，玩家的能力數值一如以往的NBA 2K系列，可以用遊戲幣升級能力，而任何比賽都可以取得遊戲幣情況下，升級球員會更容易；希望更快取得更高數值、在MyPlayer模式中更容易打出好表現獲球會垂青前，多以不同模式取得更多遊戲幣直接升級球員。

+ 7 + 6 + 5

另外值得一玩MyGM模式，球隊總經理會遇上買賣球員、與球隊上下溝通、聘請教練助教甚至尋求贊助、售賣產品受益等，在《NBA 2K20》中更加入社交網絡對球隊意見總覽等，對玩家管理球隊有極大幫助。

MyGM模式可以一次過總覽球隊在社交網絡上反應 【遊戲截圖】

+ 2

玩後感

《NBA 2K20》雖然是2K Games每年例行公事，但並非純更新球員名單而推出；新的MyPlayer故事回歸美國本土，已經比《NBA 2K19》的MyPlayer故事竟然由中國籃球聯賽CBA開始，來得更順心，玩起上來沒有CBA的影子球員奮戰更熱血。只是遊戲中的其他模式包括MyLeague聯賽模式、2KTV官方特輯節目、MyCard卡牌模式及MyGM球隊管理模式等均與前作分別不大，畢竟MyPlayer仍然是NBA 2K玩家的重要吸引之處。