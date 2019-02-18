【Civilization VI】《席德‧梅爾的文明帝國VI風雲際會》發售

【Civilization VI】2K 和 Firaxis Games 今（15）日宣佈，備受好評且獲獎無數的《席德•梅爾的文明帝國VI》的第二款資料片《席德•梅爾的文明帝國VI 風雲際會》即日起在 Windows PC 平台正式發售，建議售價新台幣 1,260 元（約港幣320元）。

【Civilization VI】《文明帝國VI 風雲際會》為玩家帶來了更為動態的遊戲世界，與地理及氣候相關的全新挑戰也隨之而來。《文明帝國VI》的第二款資料片將加入全新的環境影響、工程項目、電力和消耗性資源，為這款廣受喜愛的策略遊戲帶來至今為止最龐大的資料片內容，以及世界議會與全新的外交勝利形式。這款新資料片還將科技和市政樹延展到未來時代，並且新增了 8 個文明、9 名新領袖，此外還有著各式各樣的新單位、區域、奇觀、建築等內容。

「Firaxis藉由《席德•梅爾的文明帝國VI 風雲際會》繼續提昇標竿，替《文明帝國》系列開發出至今為止最龐大且內容最豐富的資料片，」2K 資深副總暨全球行銷總監 Melissa Bell 表示。「開發團隊的成果超出了我們的期待，創造出這款如此獨特的資料片，除為玩家帶來充滿氣候挑戰的鮮活世界，更讓玩家能以前所未有的方式體驗《文明帝國》遊戲。」

「在《席德•梅爾的文明帝國VI 風雲際會》裡，玩家置身的世界比過往更充滿生命力，」Firaxis Games 的《文明帝國》系列首席設計師 Ed Beach 表示。「我們很興奮能讓玩家以嶄新的方式發掘遊玩《文明帝國》所帶來的新奇體驗。這款資料片具體而微地呈現了探索的感受。玩家的選擇將影響世界的生態系統，同時也會影響地圖上每個文明的未來。」

《席德•梅爾的文明帝國VI 風雲際會》的重點特色+遊戲畫面（點圖瀏覽）▼

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。