【MHW ICEBORNE攻略】冰咒龍後主線流程要點（3）：溟波龍

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】新狩獵始動！冰咒龍後主線任務心得，新的古龍「溟波龍」（魔物獵人世界 iceborne攻略）

本文承接主線任務霧瘴屍套龍：

【MHW ICEBORNE 魔物獵人世界 攻略】調查完霧瘴屍套龍還要調查另一條古龍，今次對手是新的古龍「溟波龍」；不過我們喜歡叫他做LED龍或者電競龍，因為牠身上的特效真的很像LED燈和電競裝置的RGB燈。溟波龍造型非常好，揉合了各種深海動物的特徵（也因此整條龍有點克蘇魯味），戰鬥方面有一定難度但不算非常難而且過程頗有趣，可說是各方面都設計得不錯，個人對這條龍相當滿意（Capcom又做到嘢了）。

跟著導蟲走就對了，劇情觸發點（沒記錯的話）在15區（山頂，麒麟睡覺的地方）

溟波龍主要攻擊手段有射水和放電，很多攻擊都會在地上留低一灘水，然後溟波龍的雷電攻擊就會透過水傳遞到較大的範圍；因此打溟波龍第一件事就是盡量不要站在水面上，同時也建議帶打消果實及/或耐水、耐雷裝衣來對應溟波龍的攻擊。相對地只要注意地面的水氹以及留意牠的咀炮和大絕就不會太難；還有就是牠體力相當多，戰鬥時間較長下犯錯機會也更多，不要打到一半就鬆懈。（按圖放大詳細）

+ 11 + 10 + 9

下個任務就是最終決戰了：