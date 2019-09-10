【MHW ICEBORNE攻略】冰咒龍後主線流程要點（4）：天地煌啼龍

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】新狩獵始動！冰咒龍後主線任務心得，前往最終決戰「殲世滅盡龍」以及「天地煌啼龍」！（魔物獵人世界 iceborne攻略）

本文承接主線任務溟波龍：

最終決戰‧天地煌啼龍

【MHW ICEBORNE 魔物獵人世界 攻略】打完冥波龍之後就到達主線終盤，調查團解開了「歌聲」的謎團，找到了最終決戰場地，然後就會和歌聲的主人「天地煌啼龍」（名字十分中二）展開對決。不過例牌的有古龍的地方就有滅盡龍（所以一直都說MHW的劇情就是Discovery Juno），在打天地煌啼龍之前要先擊退前來「做架倆」的升級版Juno「殲世滅盡龍」。

煞有介事地開會，但其實最後都是派五期團（蒼藍星）去，又一次充份體現日本職場文化。

殲世滅盡龍基本動作和滅盡龍相同，主要變化是很多招式都會射出針刺（連排雲掌都會），而這些針刺更會造成撕裂傷，最好帶齊星辰肉乾在身上。殲世滅盡龍攻擊力很高，隨便一招都打一半以上，而且白刺變黑刺的速度也很快；但滅盡龍始終是滅盡龍，被打爆白刺後依然會「典地」，而且HP也不多（相比ICEBORNE其他古龍），和平常打滅盡龍一樣追著白刺打，見到大絕就收刀飛撲便可。

+ 7 + 6 + 5

這裡打完殲世滅盡龍後會直落進入天地煌啼龍戰（通關之前以？？？顯示），但放心就算在此3貓任務失敗，也不需要再打一次滅盡龍，而是直接由天地煌啼龍開始（兩個任務分別叫做「引導者之歌」和「引導之歌」）。這條龍本身難度不高，只是體力很多所以戰鬥時間會較長（有點像冥燈龍）。另外非常建議打救難訊號，大概是來到這個位置很多人都是老練獵人了，街客的水平都相當高（很多都比筆者更強）；筆者自己打天地煌啼龍用了二十多分鐘，但後來再打兩次救難訊號，在強勁街客幫助之下兩次都15分鐘過關，如果在這條龍遇到困難的話就積極救難吧。戰鬥詳細及招式解說請按圖放大：

+ 21 + 20 + 19

打完天地煌啼龍的你恭喜爆機，不過相信你也知道對Monster Hunter來說，爆機才是開始，準備前往「聚魔之地」繼續戰鬥吧！請繼續留意宅民黨攻略。