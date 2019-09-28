【CODE VEIN 攻略】支線迷宮「深層」極速大賺霧粒

和體驗版相比，取深層地圖的步驟增多，初期深層的BOSS難度下調。不過賺霧粒效率仍高。 （文：N.芝村）

完成版的深層地圖

早前體驗版在完成全劇情後，直接和戴比斯談話就有「深層地圖」，完成版需找路上寶物及NPC才可取得深層地圖——開始攻略「崩毀都市街區」的劇情後，返回崩毀都市的地上遇上NPC「尚恩」，和他談話就可得到深層地圖「黑暗巢穴」。依照現時消息，其餘的深層迷宮地圖全是路上寶物取得，包括另一體驗版曾收錄的深層迷宮的槲寄生只能用作離開和育成，每次必須由戴比斯引路作可進入進入。

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短時間過千霧粒

「黑暗巢穴」是上個體驗版也有的深層迷宮，向北（上方）前進會發生血之試練。單是該位置成功殺至增援停止，霧粒收入1500甚至2000以上，習慣後5~10分鐘內不死而突破不難。再加上殺敵隨機掉下的道具版霧粒（需自行使用）及其他嘍囉和中BOSS，實際收入會更多。日後學會能增加霧粒的被動鍊血的挑戰後期深層，賺霧粒將會更有效率。

當LV過20之後，2~3000霧粒難以快速升LV。加上霧粒本身兼任技能點和金錢，這情況下大可先學鍊血、強化裝備或買各種對狀態異常藥品。

完成版「黑暗巢穴」的改動

「黑暗巢穴」和體驗版的另一分別，在於各房間盡頭的BOSS由女王騎士等強敵，換成初期劇情敵人的變色版——當中密室BOSS改為變色奧利佛，攻略方法亦大同小異。

難度比起體驗版稍低，再生力仍足夠的話，建議連他們也解決盡取霧粒。不過密室BOSS不會重生，能重覆挑戰的是血之試練和強化版嘍囉中BOSS

題外話：和DLC同行

完成版沒有同行者選單，必須在據點內和同行者談話才可邀約出戰。即使是DLC角色亦不例外，方法就是地下倉庫和角色模型「談話」。

初期加入的路易和八雲偏向近身戰，相反用刺刀槍的兩種米亞以強力的射擊及支援為主。如閣下喜歡主動戰鬥，兼且擁有白衣米亞的話，米亞加入前可用白衣版暫代。