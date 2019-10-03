Metal Build展突擊高達獨家賣．率先睇SHF幪面超人01．旺角魂Shop

早前炒爆的Metal Build展 特別版 突擊高達，現於旺角朗豪坊 Bandai Tamashii Nations 期間限定店獨家發售，同場展出大量SHF幪面超人，10月4日起更與日本同步公開令和騎士《幪面超人01》SHF版真身！

BANDAI Tamashii Nations 玩具品牌，近日在旺角開設期間限定店，獨家發售Metal Build 展限定版「Strike Gundam 突擊高達」（本體版本），另主打「平成幪面超人20年」的紀念展，有齊多年SHF (S.H.Figuarts) figure系列人偶展出，

今次展覽主打是平成騎士20款S.H.Figuarts可動figure，整齊擺放在「神壇」內等你拍照。（鍾世傑 攝）

細睇平成幪面超人20年 SHF展（放大圖片）

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場內又有一套集合3D真物及2D播片介紹「真骨雕系列」的展區，可令你更理解這頂級series的理念，10月4日更與日本同步公開令和「幪面超人1號」《幪面超人Zero One》的SHF 試作品，必去！

S.H.Figuarts 拉打最頂級系列真骨彫有介紹區，10月4日更會率先擺放新作《幪面超人01》的SHF試作品！（鍾世傑 攝）

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10月4日會場跟日本同步公開Zero One的SHF figure！アルトじゃないと！

在期間限定店買任何SHF幪面超人商品，可得1張幪面超人卡貼，暫時只有空我和時王兩款。（鍾世傑 攝）

當然少不了買物區，玩具款式不算非常多，但都給筆者找到目標！比如超合金魂百獸王（金剛戰神）、METAL BUILD X1 海盜高達，還有SHF 龍珠及幪面超人玩具。場內購物有不少免費紀念品，比如無線充電、玩具展示架、發光地台。

賣物區最震撼就是香港獨家發售日本早前在Metal build展發售的特別包裝Strike Gundam（$1190）。（鍾世傑 攝）

獨家Metal Build展突擊外仲有咩玩具賣？（點圖放大）

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