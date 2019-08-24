METAL BUILD 高達 00 Raiser Designers Blue Ver. 極罕藍色限定

撰文：鍾世傑
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這款Tamashii Nation 2019 會場限定 METAL BUILD Gundam 00 Raiser Designers Blue Ver.，基本組件跟推出過多款改版的MB 00 完全一樣，配件跟P BANDAI網上發售的METAL BUILD Gundam 00 Raiser 也一樣（不包括七劍/G配件），那究竟有甚麼不同？即睇！
改版？改了甚麼？
METAL BUILD Gundam 00 Raiser Designers Blue Ver.最大特色是由00設計師海老川兼武，以「Designers Blue」為主題，重新設計配色，機身上的藍色部件使用3層深淺色的數碼迷彩圖案，身上的紅色部件也帶有一點點紫，連金屬關節也使用了金屬藍，現在來看看商品圖輯吧。
METAL BUILD 00 Raiser Designers Blue Ver. （BANDAI圖片）
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左邊是新版，右邊是2013年原版，藍色比較淺，更多了迷彩圖案。
海老川兼武提出了3個新配色，最後採用了左1版本。
今次連鬥快F5的機會也未必有，因為只限日本網頁網上抽籤、最後要本人到會場取貨。
點買？有錢也買不到？
這款METAL BUILD暫時也未有消息可以在香港P-BANDAI網訂購到，加上今次日本BANDAI用了事前抽籤，中獎後要對身份入場取貨的方法售貨，增加排隊黨成本以杜絕炒風，想多付出一點，在香港玩具店買水貨也不易。總而言之日本BANDAI 8月29號下午在官網開訂，香港玩家可以在28、29號多一點上https://p-bandai.com/hk隨時留意有否同步開訂。