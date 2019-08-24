METAL BUILD 高達 00 Raiser Designers Blue Ver. 極罕藍色限定

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

這款Tamashii Nation 2019 會場限定 METAL BUILD Gundam 00 Raiser Designers Blue Ver.，基本組件跟推出過多款改版的MB 00 完全一樣，配件跟P BANDAI網上發售的METAL BUILD Gundam 00 Raiser 也一樣（不包括七劍/G配件），那究竟有甚麼不同？即睇！

改版？改了甚麼？

METAL BUILD Gundam 00 Raiser  Designers Blue Ver.最大特色是由00設計師海老川兼武，以「Designers Blue」為主題，重新設計配色，機身上的藍色部件使用3層深淺色的數碼迷彩圖案，身上的紅色部件也帶有一點點紫，連金屬關節也使用了金屬藍，現在來看看商品圖輯吧。

METAL BUILD 00 Raiser Designers Blue Ver. （BANDAI圖片）

+5
+4
+3

左邊是新版，右邊是2013年原版，藍色比較淺，更多了迷彩圖案。

海老川兼武提出了3個新配色，最後採用了左1版本。

今次連鬥快F5的機會也未必有，因為只限日本網頁網上抽籤、最後要本人到會場取貨。

點買？有錢也買不到？

這款METAL BUILD暫時也未有消息可以在香港P-BANDAI網訂購到，加上今次日本BANDAI用了事前抽籤，中獎後要對身份入場取貨的方法售貨，增加排隊黨成本以杜絕炒風，想多付出一點，在香港玩具店買水貨也不易。總而言之日本BANDAI 8月29號下午在官網開訂，香港玩家可以在28、29號多一點上https://p-bandai.com/hk隨時留意有否同步開訂。

高達2020座檯月曆 預訂送柳瀬敬之新繪Zeta Gundam A3海報
【神作】青瓜砌高達．茄子雕貓巴士　日本網民玩轉孟蘭祭祖精靈馬
高達聯乘日本馬會JRA心理測驗　全32款高達插圖一文任睇不用抽
【獨角獸高達染紅】中國紅 PG Unicorn Gundam 高達天貓官店限定
MG《鐵血孤兒》高達巴巴托司　超可動．靚骨架　完美取代HiRM版
8月高達模型總覽 RG 1/144 Nu Gundam ν高達來了！
動漫節2019：高達模型王 GBWC2019「公開、少年組」得獎作品圖輯
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。