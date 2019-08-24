METAL BUILD 高達 00 Raiser Designers Blue Ver. 極罕藍色限定

這款Tamashii Nation 2019 會場限定 METAL BUILD Gundam 00 Raiser Designers Blue Ver.，基本組件跟推出過多款改版的MB 00 完全一樣，配件跟P BANDAI網上發售的METAL BUILD Gundam 00 Raiser 也一樣（不包括七劍/G配件），那究竟有甚麼不同？即睇！

改版？改了甚麼？

METAL BUILD Gundam 00 Raiser Designers Blue Ver.最大特色是由00設計師海老川兼武，以「Designers Blue」為主題，重新設計配色，機身上的藍色部件使用3層深淺色的數碼迷彩圖案，身上的紅色部件也帶有一點點紫，連金屬關節也使用了金屬藍，現在來看看商品圖輯吧。

METAL BUILD 00 Raiser Designers Blue Ver. （BANDAI圖片）

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左邊是新版，右邊是2013年原版，藍色比較淺，更多了迷彩圖案。