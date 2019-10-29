【魔神英雄傳】新作《七魂的龍神丸》PV公開　全新戰隊式模型上市

日前《魔神英雄傳》系列新作《魔神英雄傳 七魂的龍神丸（暫譯，魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸）》相關情報於「TAMASHII NATION 2019」活動上發表後，28日 BANDAI SPIRITS 官方 Youtube 頻道正式公開完整 PV，沿用系列第一部的主題曲「Step」搭配高清後的畫面想必讓不少三十歲以上的人們開始回想起小時候看動畫的回憶了吧（筆者一聽到前奏差點掉眼淚了…）

本次公開的 PV 當中，主角戰部渡（飛雲）親眼目睹龍神丸失去的以往的光芒並分裂成七色光珠散落各地，為了將龍神丸的力量奪回並拯救創界山的危機，戰部渡再次與久違的夥伴喜美子與虎王聯手，一起踏上全新的收復旅程！

▼▼▼即睇全新《魔神英雄傳》PV▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

PV 最後也公開了擁有青龍之力的「龍蒼丸」與赤龍之力的「龍戰丸」模型相關資訊，能夠轉換成飛翔型態的龍蒼丸和使用兩把刀的龍戰丸在本作中將會有怎樣的表現就敬請期待囉！

作為題外話筆者想說的是，經過了三十個年頭小渡感覺越活越回春了啊，以前都習慣喊名字的人現在成年後都要改口叫「小渡」了啊（再次體會到童年一去不復返）。

過了三十年美化的真不少（《魔神英雄傳》擷圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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