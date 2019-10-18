《魔神英雄傳》新作2020年春天問世　搶先曝光作品資訊

提到《魔神英雄傳》，相信年過30的動畫粉絲和模型粉絲都不陌生，當年看著孫達陸、喜美跟錫巴師傅一起在創界山冒險與打敗各式各樣的敵人，如今的我們也都已經變成不停用錢買回當年夢想的消費族群了。

《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》海報

但是只要動畫製作公司還在，就不怕沒有新作看，今（16）日官方公開《魔神英雄傳》系列新作《魔神英雄傳 七魂的龍神丸（暫譯，魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸）》將於2020年春天展開新的冒險，並且公佈了以創界山為背景、畫面中還有七架機體的主視覺，只有中間的機體造型已經公布。

《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》新作2020年春天問世。（《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》宣傳圖片）

特設網站下面更有倒數字樣，九天後的「TAMASHII NATION 2019」活動中，將公布新作動畫PV與影片中所出現的魔神們，活動現場將可能展示相關模型商品。從新作動畫的標題來猜測，究竟會不會是龍神丸七彩戰隊......一切都在九天後的「TAMASHII NATION 2019」見真章！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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