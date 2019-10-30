任天堂「瑪利歐之父」宮本茂獲選為日本文化功勞者　為遊戲界爭光

遊戲動漫
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每年日本政府都會選出對於文化事業發展有著明顯功績的文化功勞人士（文化功勞者），而在29日日本媒體公開的名單中出現了一個玩家們都耳熟能詳的名字，那就是《瑪利歐（Mario）》系列、《薩爾達傳說（The Legend of Zelda）》系列的製作人，任天堂知名遊戲製作人宮本茂！

文化功勞人士是僅次於文化勳章的一大殊榮，過去曾有不少知名作家、歌手、漫畫家獲得；今年的文化審議會肯定宮本茂在遊戲文化上的努力而選擇他為 2019 年的文化功勞人士之一，表彰他開發的遊戲與創造出的角色們為世界帶來嶄新的變化。

▼▼▼積極出席不同活動的宮本茂先生▼▼▼

已經 66 歲的宮本茂日前曾表示雖然到了一般人認為的退休年齡，但他想繼續為全世界的人們帶來歡笑而努力創作。

文化功勞人士的頒獎典禮預計在 11 月 5 日於東京舉辦。

▼▼▼1985年以來的MARIO全系列▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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