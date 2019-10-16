Switch 瑪利歐與超音鼠 2020東京奧運競技！體驗版即日開放下載

SEGA Games 昨（15）日發表 Nintendo Switch 專用遊戲《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》最新遊戲資訊，包含 2020 年東京奧運競技的部分內容介紹。

此外也在 Nintendo eShop 開放《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》體驗版讓玩家下載搶先體驗，開場影片也同步上架 Youtube 上玩家搶先欣賞！

先看看各項競技的遊戲畫面↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

2020 年東京奧運競技「110 公尺跨欄」

使用 110 公尺田徑直線跑道，奔跑的同時需要一邊跳躍過設置在途中的 6 個柵欄，彼此競爭誰能更快抵達終點。看準時機釋放起跑時蓄積的力量，就會發動起步衝刺！由起點至終點都要不斷加速，並看準時機跳過柵欄，這就是致勝的關鍵。在最後的柵欄以最佳時機起跳，即可發動超級加速的「特殊跳躍」。在這項競技中，「奇諾比珂」將以客串角色的身分登場。

2020 年東京奧運競技「射箭」

在射箭競技項目中，考驗的是每次射擊的集中力與判讀風的判斷力。有「個人賽」與「團體賽」，每一個賽局各進行 2 次射擊，計算 3 個賽局的總得分來決定勝負。射出的箭矢會受到風與重力的影響，因此若想射中標靶的中央位置，就要將標靶與自己的距離、風的狀況等，一起納入考量才行。連續獲得高分就會發動「特殊射擊」，特殊射擊的得分將會乘以 2 倍，是一口氣獲得大量分數的好機會！

↓↓2020年東京奧運 任天堂、SEGA陣營角色↓↓

+ 14 + 13 + 12

2020 年東京奧運競技「拳擊」

拳擊的魅力在於和對手之間你來我往的攻擊，以及那威力十足的爽快動作。攻擊與防禦都分為上段與下段，試著看出對手要怎麼攻擊並進行戰略性思考，就能享受到既簡單卻又十分深奧的攻防樂趣。另外計量表累積至一定程度後即可發動「特殊打擊」，只要命中，即可自由地連續揮拳，發動連續猛擊。使用體感操作方式，就能與實際的動作連動，反覆使出各式各樣的攻擊，因此能夠充分使用到全 身，不斷進行直覺式的對戰。在這項競技中，「薩伏克」將以客串角色的身分登場。

2020 年東京奧運競技「游泳」

在游泳這項競技中，將以各種游泳方式來競爭最快到達終點的時間。依據角色不同，游泳的方式也會分為自由式、蝶式、仰式等等，每種方式的操作方法也各有不同。玩家可以選擇喜歡的角色與擅長的游泳方式來挑戰競技。在游泳中，分配比賽步調相當重要，保持節奏良好的比賽步調就可以累積特殊計量表，並藉此發動 「特殊游泳」來進一步提升速度。在這項競技中，「溫緹」將以客串角色的身分登場。

期待《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》以久的玩家，可以自即日起從 Nintendo eShop 下載遊戲的體驗版，玩家可在此體驗版中玩到從「2020 年東京奧運競技」 與「1964 年東京奧運競技」模式中挑選出的 7 種競技項目，遊戲開場影片也同步公開。

本次體驗版從「2020 年東京奧運競技」模式中挑選出 5 種競技，包含 2020 東京奧運全新採用的競技項目「衝浪」與「空手道」，以及「110 公尺跨欄」、「羽球」、「射箭」。另外，也從 「1964 年東京奧運競技」模式中挑選出「跳遠」、「10 公尺跳水比賽」這 2 種競技供玩家試玩。

+ 5 + 4 + 3

這些競技項目最多可 2 人進行對戰，而「羽球」與「射箭」競技項目中還可體驗協力遊玩的樂趣。 所有體驗競技項目均可使用按鍵操作方式來遊玩，而「衝浪」、「110 公尺跨欄」、「羽球」、「射箭」 也可以用 Joy-Con 的體感操作方式來遊玩。請一定要和家人或朋友一起遊玩，搶先一步體驗 2020 東京奧運！

公開開場影片！

本作品的開場影片現已公開，在開場影片中可看到以東京為舞台的「2020 年東京奧運競技」，以及使用 2D 點陣圖繪製的「1964 年東京奧運競技」、本作原創的「夢幻競技」等等，而瑪利歐與索尼克等人就在這些競技中進行挑戰，請千萬不要錯過影片精彩內容。

【產品概要】 商品名稱：瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運™ 遊戲平台：Nintendo Switch™ 發售日期：2019年11月1日（五）發售 遊戲語言：繁體中文・簡體中文字幕／英語語音 遊戲類型：體育動作 遊玩人數：1~4人 ※最多可8人進行線上遊玩 ※支援Nintendo Switch™ 鄰近主機連線功能：2~4人 遊戲分級：普遍級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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