adidas聯乘星球大戰2019 NBA球星融合絕地武士型爆新鞋全面睇

潮人們對adidas Basketball系列、NBA球星以及adidas STAR WARS系列不會陌生，但沒想到三者會有超級Crossover的一天！官方日前宣布adidas和Lucasfilm攜手推出adidas X STAR WARS 2019聯乘系列，更找來NBA球星代言，設計取材自《星球大戰》中絕地武士（Jedi）融合多位球星專屬系列，多款服飾及籃球鞋全部型到爆！無論是否粉絲相信都會為之驚艷。

今次adidas X STAR WARS 2019大結合，代言NBA球星包括James Harden、Damian Lillard、 Derrick Rose及Donovan Mitchell，四位球星系列均打造出三者互通的獨特設計，《星球大戰》元素如銀河、絕地武士、凱伯水晶（Kyber Crystals）激光劍、戰艦等，再配上球員們的代表顏色及LOGO，把光明和暗黑原力特徵完美呈現在運動衫褲及球鞋之上，潮流味十足。

adidas X STAR WARS 2019結合NBA球星的設計十分創新！

波鞋識發光？

而說到《星球大戰》激光劍和天行者、赤武神、尤達大師等人物必定是最令人印象深刻，於adidas X STAR WARS 2019系列中，設計師巧妙地把這些概念置入波鞋之中，到底點樣令波鞋變成激光劍？答案就是用UV螢光材質製作鞋底，部分款式擁有夜光效果，非常有趣。聯乘籃球鞋款分別為：Harden Vol.4、Dame 5、D Rose 10、D.O.N. Issue #1、Crazy 1和Pro Next 2019。

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除了鞋外，還有4位球星的運動衫褲，同樣有型。