《Death Stranding》惡搞Mario版！　神人製片變Yoshi耀西送貨

由小島製作（Kojima Production）與索尼互動娛樂（SIE）共同開發的《死亡擱淺（Death Stranding）》已正式推出，相信不少玩家都開始來體驗這款被戲稱為走路送貨模擬遊戲了吧？該作在 2016 年 E3 展首次曝光後便帶來了許多謎團，而即便遊戲在近期不斷釋出資訊和實機操作畫面，許多人還是無法看出《死亡擱淺》到底會是款什麼樣的遊戲。

（《Death Stranding》PV擷圖）

而隨著遊戲正式推出後，除了不少玩家進入遊戲開始冒險外，許多關注該作一段時間的影片創作者也在近期開始是出作品，而其中討論度最高的便是 NCHProductions 所打造的「Mario Shots: Yoshi Stranding」。

NCHProductions 在過去便曾以遊戲作為創作主題而帶來了不少影片，最主要的便是《魔物獵人（Monster Hunter）》系列創作。而本次該位創作者的新作便是與《死亡擱淺》有所相關，但本次並不是單純的以一款遊戲，而是以融合兩款作品作為創作主題。

▼▼▼即睇《Yoshi Stranding》影片圖輯▼▼▼

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NCHProductions 所做的便是將《死亡擱淺》的世界以《超級瑪利歐（Super Mario）》的風格進行改造，除了將主角變為「耀西（Yoshi）」外，使用的道具、探所的世界和碰上的敵人也都跟著改造，整體上可說用了不少心思，馬上獲得了兩派玩家的讚賞。各位若對於他的作品有興趣，也可前往其個人 YouTube 頻道查看其他創作。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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