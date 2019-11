Death Stranding PS4 Pro 特別版﹑珍藏版開箱　半透明手掣極高質

《Death Stranding》PS4 Pro 特別版開箱

一打開《Death Stranding》PS4 Pro 特別版的包裝,就可以見到筆者最期待的手掣,半透明的設計,令人回憶起歷代 PlayStation 也推出過不少半透明手掣。當時,最重要的是橙黃色的設計,就好有《Death Stranding》神秘 BB 睡的那個圓艙。玩家拿著這個手掣時,就好如 Sam 在送貨途中抱著 BB 一樣。Touch pad 上也印有《Death Stranding》別具特色的「漏墨」logo,一看就知道是遊戲主題手掣。筆者對這個手掣可說是愛不釋手,但是手掣卻沒有單獨出售,只附在特別版套裝之中。

5 指掌印主機

《Death Stranding》以白色啞面作主作,上面清晰印有兩個黑色大掌印。掌印同樣有《Death Stranding》logo 的「漏墨」特色,有如遊戲中 BT 怪的「焦油」風格,以及小島秀夫強調的 Social Strand 系統下,玩家可以在遊戲看到的掌印一樣。掌內有幾個留白的地方,其實是遊戲的大陸輪廓設計別具心思。主機旁亦印有金色的《Death Stranding》字樣。這部特別版主機外觀公開後,有傳打開手掌的設計被中國禁售,這些傳聞又為《Death Stranding》添加神秘感,到底掌印在遊戲中的含意又是如何呢?這就要留待玩家們自己發掘了。

購買PlayStation 4 Pro DEATH STRANDING Limited Edition 特別版套裝,再送以下一系列下載內容:

《DEATH STRANDING》PS4動態主題

PlayStation Network (PSN)個人造型(Nendoroid Ludens)

《DEATH STRANDING: Timefall (Original Music from the World Of DEATH STRANDING)》音樂專輯下載版

幕後花絮影片下載版

完整個人造型套組及多款遊戲內物品:

金色「山姆」太陽眼鏡 / 金色帽子 / 金色加速活骨 / 金色護具 / 金色「Ludens面具」太陽眼鏡 / 金色力量活骨 / 金色全地形活骨 / 金色護具(第二級)