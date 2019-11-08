Death Stranding PS4 Pro 特別版﹑珍藏版開箱　半透明手掣極高質

《Death Stranding》今日（11 月 8 日）終於推出，看過宅民黨啊然的影片介紹後，大家應該都對《Death Stranding》有更清楚的認識，至少知道它真的是一隻送貨遊戲。作為 PlayStation 2019 年的重點大作，又怎少得推出一系列的特別版和珍藏版，讓玩家有機會收藏小島秀夫的新作和周邊產品。筆者早前有幸上到 SIEH，率先看《Death Stranding》PS4 Pro 特別版（PlayStation4 Pro DEATH STRANDING Limited Edition）和珍藏版，馬上為大家帶來開箱介紹。

《Death Stranding》PS4 Pro 特別版開箱

一打開《Death Stranding》PS4 Pro 特別版的包裝，就可以見到筆者最期待的手掣，半透明的設計，令人回憶起歷代 PlayStation 也推出過不少半透明手掣。當時，最重要的是橙黃色的設計，就好有《Death Stranding》神秘 BB 睡的那個圓艙。玩家拿著這個手掣時，就好如 Sam 在送貨途中抱著 BB 一樣。Touch pad 上也印有《Death Stranding》別具特色的「漏墨」logo，一看就知道是遊戲主題手掣。筆者對這個手掣可說是愛不釋手，但是手掣卻沒有單獨出售，只附在特別版套裝之中。

《Death Stranding》特別版手掣（陳錦洪 攝）

《Death Stranding》PS4 Pro 特別版套裝（陳錦洪 攝）

5 指掌印主機

《Death Stranding》以白色啞面作主作，上面清晰印有兩個黑色大掌印。掌印同樣有《Death Stranding》logo 的「漏墨」特色，有如遊戲中 BT 怪的「焦油」風格，以及小島秀夫強調的 Social Strand 系統下，玩家可以在遊戲看到的掌印一樣。掌內有幾個留白的地方，其實是遊戲的大陸輪廓設計別具心思。主機旁亦印有金色的《Death Stranding》字樣。這部特別版主機外觀公開後，有傳打開手掌的設計被中國禁售，這些傳聞又為《Death Stranding》添加神秘感，到底掌印在遊戲中的含意又是如何呢？這就要留待玩家們自己發掘了。

購買PlayStation 4 Pro DEATH STRANDING Limited Edition 特別版套裝，再送以下一系列下載內容： 《DEATH STRANDING》PS4動態主題 PlayStation Network (PSN)個人造型(Nendoroid Ludens) 《DEATH STRANDING: Timefall (Original Music from the World Of DEATH STRANDING)》音樂專輯下載版 幕後花絮影片下載版 完整個人造型套組及多款遊戲內物品： 金色「山姆」太陽眼鏡 / 金色帽子 / 金色加速活骨 / 金色護具 / 金色「Ludens面具」太陽眼鏡 / 金色力量活骨 / 金色全地形活骨 / 金色護具(第二級)

《Death Stranding》珍藏版開箱

如果你是小島秀夫的忠實粉絲，這隻《Death Stranding》當然不會錯過，不過入手時可以考慮以下開箱的珍藏版。首先看到的就是鐵盒版遊戲，鐵盒版的封面和本身的遊戲封面不同，沒有 BB，只留下滿面泥濘的 Sam，光是這個與眾不同的封面就足夠讓粉絲收藏。珍藏版內亦有獨家金色道具的下載 code，以及《Death Stranding》soundtrack（下載版），今次更找來Khalid﹑Alan Walker 和 The Neighbourhood 等幫手打造，令遊戲音樂達到極高水平。

《Death Stranding》珍藏版（陳錦洪 攝）

拿上布橋斯貨箱開始送貨

珍藏版的重點，就放在布橋斯貨箱內，全藍色的貨箱十分堅硬，難怪遊戲中 Sam 經常弄掉貨品也不會掉爛。一打開就能看到遊戲中的第二主角（筆者形容），BB 的圓艙模型。陪著 Sam 送貨的神秘 BB，這個模型非常像真，手﹑腳和臍帶的質感都極佳。BB 極大的黑色眼珠，一邊啜住手指凝視前方，放在家中其實有點嚇人。模型更自帶地台燈，開著就如圓艙正在供應營養給 BB，一比一的模型大小，背後更有著一個把手，筆者好似聯想到來年的 Cosplay 活動會見到不少 Sam 抱著 BB 出現。

BB 圓艙模型，極度像真（陳錦洪 攝）

BB 圓艙有一個地台燈按鈕（陳錦洪 攝）

珍藏版還有兩件細小的收藏品，分別是 Kojima Production 的標誌象徵 Ludens 超迷你模型，以及遊戲內經常會在地下執到的封條貼紙。如果是小島秀夫粉絲，相信這套珍藏版絕對是支持小島神獨立推出首個作品的最佳選擇。