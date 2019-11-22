足球小將 Rising Sun 忽然腰斬！志偉小志強捱唔到2020東京奧運？

《足球小將 Rising Sun》於2004年開始連載，故事講志偉、小志強等U-23日本國腳參加俄羅斯奧運。連載近6年，《Rising Sun》在最新一期102回連載中宣布連載中止！捱不到2020東京奧運開幕嗎？

唔係化？咁突然！

6年後的今日，漫畫進度講到日本對德國準決賽的最後補時階段（細節劇情在下方圖輯內，不想被劇透別看），誰知在最後跨版頁面中，編輯部宣布「拉星新」在《Grand Jump》雜誌內的連載已正式完結。

（注意）以下圖輯有極少量《足球小將 Rising Sun》102回劇透成份（注意）

+ 9 + 8 + 7

追和就下期繼續啦！誰知…下期將要等2020年春季才會再開始了。

好在，原來故事並未真正終結；為配合2020東京奧運，集英社將於2020年春天推出一本只有《足小》的「集大成漫畫雜誌」《足球小將 Magazine》，而《Rising Sun》亦將在新書內復刊；其他內容估計離不開《足小》舊漫畫回顧、角色圖鑑專欄，《足小》手遊攻略等等。

究竟，重新連載的《足球小將 Rising Sun》會否繼續寫日本vs德國的加時賽，還是會直接跳到2020東京奧運呢？令人期待！