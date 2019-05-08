《足球小將》三杉淳戰死沙場？　網民盤點最想復活動漫角色Top 10

《足球小將》最新一集，重點角色之一三杉淳在球場倒下，疑似死亡，引起網友熱烈討論，更列出多名希望他復活的動漫角色。

《足球小將》最新一集，三杉淳被踢中了心口，靈魂離體飛上天，旁邊有天使圍繞，引起大量網民關注，到底他是否已經戰死沙場？生死未卜的三杉淳，會否成為在作品中第一個死去的重要角色？另外，網民亦討論到底最想哪位動漫角色復活。

三杉淳...（網上圖片）

【5】白鬍子

《海賊王》的人氣角色之一，號稱「世界最強的男人」、「大海王者」，在頂點戰爭之中，以站著的姿態，總計承受刀傷267處、子彈152發、炮彈46枚，以站立的姿態死去，霸氣到不得了。在整個海賊生涯裏，他背上沒有一處因為逃跑而留下的傷痕，也許戰場就是他最好，也是最後的歸宿。

白鬍子的霸氣無人能及。（網上圖片）

【4】日向螺旋

天才少年，可惜因為誤會而仇視家族，最後被鳴門喚醒和拯救，成為可以互相信賴的夥伴，多次對戰比自己強大的敵人險死還生。不過在漫畫中，為了保護鳴門和雛田，以自己的身體抵擋十尾的攻擊後傷重而死，成為作品中其中一顆大型催淚彈。

日向最後為了保護夥伴而死。（網上圖片）

【3】殺老師

《暗殺教室》的主角。雖然殺老師的死，是為整個故事的最好結局，不過一想起他最後跟學生們告別，最後含笑而逝的場面，仍然覺得十分不捨。幸好近年出版了《殺老師Q！》外傳漫畫，將原來的故事，變成RPG世界的喜劇，令我們由另一個角度，重溫跟殺老師的回憶。

殺老師是含笑而逝的。（網上圖片）

【2】修茲准將

《鋼之鍊金術師》中少數不會鍊金術，但又擁有超高人氣的角色，滿身都是死亡flag的男人，非常愛妻女，經常給同袍看女兒的相片，更曾當着大總統和百多名官兵面前，展示他三歲女兒的巨大相片。最後在電話亭，欲告訴馬斯丹真相時，因敵人變成妻子外貌而遲疑開槍，結果被射殺，逃不出死亡的命運。他死得並不轟烈，但卻令人不能忘懷。

修茲的愛女，成了他的flag...（網上圖片）

【1】艾斯

以他當第一名，應該不會有人有異議吧？《海賊王》死得最壯烈的角色，為路飛擋拳而死的一刻，催淚程度達核彈級數，堪比火燒前進梅利號一幕（小編個人覺得前進梅利號一幕更能撃中我的淚點），亦是廣大fans最希望復活的角色，更會不斷由漫畫中的蛛絲馬跡，推斷艾斯是否還活著，甚至有沒有可能被復活，所以尾田大大，艾斯會不會復活啊？

《海賊王》史上最催淚場面之一。（網上圖片）

↓↓↓ 按圖看第六至第十位 ↓↓↓