《火鳳燎原》Bilibili動畫化　畫風差異嚴重網民不能接受！

近日於2019-2020 bilibili國創動畫作品發布會上人氣三國漫畫《火鳳燎原》宣佈動畫化，不過留言中讀者就好像不太接受畫風了。

《火鳳燎原》是香港漫畫家陳某以三國時代為題材的漫畫作品，於2001年問始連載，其作品除了中華圈之外更在日本、韓國、新加坡、泰國、越南等國家出版。令到亞洲地區都有一定的知名度，而近年亦有推出T恤及對戰卡片等周邊產品，以及相應的手機遊戲和舞台劇。

《火鳳燎原》動畫版（PV擷圖）

今次《火鳳燎原》的動畫化當然會令到觀眾興奮，但有關PV發布後觀眾大多都表示接受不到，其最大原因在於動畫的畫風與漫畫的畫風大大不同，令到留言的《火鳳燎原》的粉絲都覺得今次與想像的大大不同。因為大家都是想像是作者「陳某」的畫風，沒想過是3D形式動畫。甚至覺得PV中像說動畫著重的是戰鬥，並非作品中的「計謀」。但到底內容如何呢？都要等到開播才會知道。

▼▼▼點擊即睇B站動畫版VS陳某漫畫版有幾大分別▼▼▼

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▼▼▼網民留言鬧得不留情面（製作組亦有回應）▼▼▼

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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