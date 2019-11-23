《三國志14》公開7大劇本　150種武將「個性」展現三國魅力

臺灣光榮特庫摩（Koei Tecmo）宣布，歷史模擬遊戲《三國志14》 （Windows／PS4）的遊戲最新資訊，本次公開三國志中具有代表性的 7大劇本、事件及武將個性等系統。 同時釋出名品和異民族等要素，以及最新宣傳影片！

7 大劇本、浪漫又多彩多姿的事件場景

本作共有 7 個劇本，玩家可以從揭開戰亂序幕的「184 年 2 月 黃巾之亂」、曹操與袁紹相互爭奪霸權的「200 年 1 月 官渡之戰」、諸葛亮發動北伐的「227 年 2 月 出師表」等劇本中，選擇喜歡的劇本進行遊戲。活躍於該時代的英傑都會在各個劇本中登場，玩家可以從這些個性豐富的群雄當中，選擇其中一個勢力進行遊戲，依照選擇的勢力不同，統一中華大地的遊戲方式也會變化。

勢力圖的劃分方式，從過去的以都市作為單位改成以地區作為單位，各勢力的版圖與占領狀況將被更為細化。劇本開始之後如何琢磨自己的戰線在本作變得更加重要，玩家必須要仔細思索要如何構築戰線以迎擊敵方勢力。

+ 4 + 3 + 2

此外，王允的養女．貂蟬使用「連環計」誘惑董卓及呂布、劉備邀請諸葛亮擔任軍師的「三顧茅廬」等三國志的代表事件將以事件場景呈現。在本作中，只要達成條件就可以主動觸發事件，玩家可以更自由地享受專屬於自己的三國志。

150 種以上的「個性」讓武將更生動，以及令武將脫穎而出的「名品」

本作的登場武將為系列之最，總計有多達 1,000 名以上富有個性的武將登場。每位武將都有其「個性」，「個性」包含對戰鬥有利的個性、在內政中能發揮效果的個性等共計 150 種以上，一部分武將還擁有強力的固有「個性」。

例如：擺脫無數困境，最後成為蜀國皇帝的三國演義主角．劉備，他所擁有的個性為在土地占領中相當有利的「英名」、戰鬥時不會成為俘虜的「強運」、撤退中機動上升並無視支配領地的固有個性「脫兔」。如同三國演義中所描寫一般，想要俘虜劉備可說是難上加難。

而劉備的義弟，同時也是三國志中最英勇善戰的張飛，則擁有強力的固有個性「鬥將」，戰鬥時即便數個敵方部隊接近，也不會受到包圍效果的影響。還有像是不能無視接近自己的敵方部隊的負面個性「莽撞」，也充分表現出張飛另一面性格。

+ 8 + 7 + 6

此外還有許多五花八門的個性，讓玩家更能感受到生於三國志時代中，為數眾多但又獨一無二的武將們魅力。

除了武將的個性之外，點綴三國志世界的要素之一「名品」也會於本作登場。曹操所編著的兵法書「孟德新書」、以一日千里聞名的「赤兔馬」等與武將有關的各種寶物都會登場。「名品」不僅可以提升武將的能力並發揮特殊效果，若將「名品」授予下屬武將，還可提升該名武將的忠誠度。「名品」在經營勢力上的重要性不容小覷。

在各地橫行跋扈令玩家棘手不已的「異民族」是敵是友？

本作中還有讓玩家棘手不已的異民族登場。異民族包括「烏桓」「鮮卑」「羌」「山越」「南蠻」等，當地區的治安惡化時，對應該都市所在地區的異民族部隊就會出現並蹂躪土地。異民族經過的土地會變成空白地，將會喪失千辛萬苦所占領的土地所有權，所以玩家必須迅速作出對策。

而武將的個性可以避免各異民族的發生。有涼州之雄之稱的馬騰擁有個性「親羌」，只要有馬騰所在的都市，該都市所在地區就不會出現異民族「羌」。活用「親羌」的個性可以讓異民族「羌」為我軍效力，而計略「埋伏之毒」成功的話，還可以讓「羌」部隊出現在敵方領地內。

只要靈活運用武將個性及策略，就可以讓異民族成為強力的同伴。玩家必須要謹慎評估如何對待異民族。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO