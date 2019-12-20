《軌跡》系列完結篇《英雄傳說：創之軌跡》公開　全部舊角色回歸

日本 Falcom 於股東大會上宣布，將預定於 2020 年夏天在 PS4 主機上推出《軌跡》系列最新作《英雄傳說 創之軌跡》（英雄伝説 創の軌跡）登場！

據官方表示，這款《創之軌跡》將會是一款網羅系列各代角色齊聚一堂，讓玩家們可以與系列各代主角們一起展開全新冒險的穿越故事。同時官方也補充，本作為一款定位為通往系列完結轉換點，官方為迎接《軌跡》系列誕生 15 周年，將引領玩家走向系列全體完結，步向新的開始的新作遊戲，希望藉由本作，帶領玩家們體驗全新的《軌跡》冒險。

+ 3 + 2

在這次遊戲中，故事將以侵蝕帝國全土的災厄「巨碩黃昏」（巨イナル黄昏）做為開端。玩家們將透過在大陸各地活動，分別以「英雄／解放者／隱者」之姿活躍的三名主角不同的視點與命運交錯，解開祕密結社「噬身之蛇」（身喰らう蛇）所進行的「奧非斯最終計畫」（オルフェウス最終計画）的真相，展開全新的故事冒險與戰鬥！

在遊戲中，將會採用讓玩家可以隨時切換上述三名主角各自不同的故事路線，透過不同的視點，來確認在相同時間軸上，發生的同一個故事劇情不同描述樣貌的「Cross Story」交錯故事系統設計，而且包含新登場角色與之前系列登場角色在內，合計共有 50 名以上可使用角色可以讓玩家們使用；玩家們還可以透過各角色各自背景的龐大章節故事，來深入《軌跡》系列的劇情設定！

而除了《創之軌跡》外，另外官方也同步於這次的股東大會上宣布，在《創軌》之前，將會先於 2020 年春天在 PS4 主機上推出旗下人氣作《零之軌跡》與《碧之軌跡》的最新《改》系列新作《英雄傳說 零之軌跡：改》（英雄伝説 零の軌跡：改）與《英雄傳說 碧之軌跡：改》（英雄伝説 碧の軌跡：改）登場！

+ 6 + 5 + 4

在這次的《零軌改》與《碧軌改》部分，除了將會把主線故事全部語音化之外，還將會把之前《閃軌改》、《閃軌2改》中受到許多玩家好評，可以把故事快速切掉的「高速 Skip」模式追加搭載，玩家們只要透過一個按鍵，就可以進行事件與原野兩倍速、戰鬥四倍速的快速切換，體驗更加順暢的遊戲享受！

同時，本次這兩款《改》系列新作還將會對應 60fps 的高品質畫面演出，將原本 PSP 版的畫質直接升級到 HD 演出，在 BGM 音樂與 SE 效果音等各方面也都將會高音質化，帶給玩家們更加鮮明動人的聲光影音演出！除此之外，在各種 UI 部分，也都將會配合 PS4 主機進行優化調整，喜歡《軌跡》系列的玩家們到時務必要來體驗看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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