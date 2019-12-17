PS4《碧藍幻想Relink》實機片段公開　多人任務四人連線打怪

日本 Cygames 目前正在開發中，預定於 PS4 主機上推出，以人氣手機遊戲《碧藍幻想》為題材的動作 RPG 新作《碧藍幻想 Relink》（Granblue Fantasy Relink／グランブルーファンタジーRelink），官方特地趁上周末在日本東京千葉幕張展覽館舉辦的「碧藍幻想 Fes 2019」活動的機會，公開本作最新實機展示動畫與設計宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為日本 Cygames 以人氣網頁手機遊戲《碧藍幻想》世界觀為題材的動作 RPG 新作，遊戲中將會以「傑加．格蘭迪空域」（ゼーガ・グランデ）做為舞台，除了手機版的人氣角色之外，還將會有新的星晶獸、PS4 版專屬新角色登場，讓玩家們在這片開闊舞台關卡上盡情冒險戰鬥，享受高爽快感的動作戰鬥與自由探索冒險樂趣！

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在本次官方所公開的第四波宣傳影片方面，除了將會收錄本作最新戰鬥演出模樣之外，還將會有多名登場人物的最新畫面一併公開，讓玩家們可以藉此先來確認各角色們充滿魄力的戰鬥模樣，感受這款人氣手機遊戲改編動作 RPG 爽快刺激的戰鬥演出魅力！

而在這次官方所公開的實機展示影片「四人多人任務篇」方面，將會以本作多人協力合作的連線模式為主題，讓玩家們確認與朋友們一起挑戰任務關卡，協力合作對抗強敵的實機展示，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來確認欣賞看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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