【GGEN CROSS RAYS 攻略】火線縱橫：強勁貴重能力人物一覽

《GGEN火線縱橫》推出已一個月，DLC以外的攻略已來到尾聲，今次補回一直未完成的「貴重能力原作人物」推介，這裡不包括隱藏人。而由於HELL心得已先行完成，本文可說是HELL心得篇當中「學習專用技能」的延續。 （文：N.芝村／編：胡劍威）

留意固有技能角色

正如早前HELL篇所寫，今集只限「大部分原作人物」才會有綠色格的預設固有能力。令他們可擁有超過7個技能（HELL），只要認真升LV及追加新能力，絕對比沒有固有能力的人物強。以下8組推介人物當中，除OOP少女版雪兒外，集中於HELL心得篇未提及和一般很難入手的能力人物。另外，不只是DLC限定的「新人類」，還有「真變革者」之類部分特殊能力未有確實入手法，相信本篇推介角色對不少玩家在HELL解封前也有幫助。

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傑克斯．瑪吉斯

招募條件：「多魯基斯」登錄生產

香港叫作薩古斯的傑克斯，遊戲中共有3個形態，而當中最易請的就是這個，機師能力已相當足夠，而且和米利亞爾特同樣有齊「閃電伯爵」和「不屈不撓」，可照樣用任何機動力250以上的機體出擊來追力移動力。

機動力過250時移動力增加，多魯基斯及艾比安以外有不少選擇。

朗．加路

招募條件：「迷惘高達紅色機」登錄生產

這個條件可在體驗版已預先達成。作為機師可用格鬥及預設EN回復機，視乎情況可考慮入艦當維修員。因為朗是沒敵對機會的主角，因此他的特殊能力只能在派遣才有機會入手，十分珍貴。

擁有EN節省和復活能力的強運廢物商。

叢雲劾

招募條件：「迷惘高達藍色機二型L」登錄生產

須把藍迷惘升級到後半型態才可招募，要下一番功夫。能力方面和朗相比是更完全的機師型，做隊長、MASTER也很合用，由於預設擁有「平靜」（MP升降值減半），不太適合駕駛一些必須「超強勢」發動攻擊的機體。

他的固有能力「戰鬥用調整者」可在HELL難度ASTRAY第2版入手。

隆德．蜜娜．薩哈克

招募條件：「迷惘高達金色機系列」登錄生產

人物解封條件是「金色迷惘、天（未完成）、天、天蜜娜」全4機開發。其固有技能是無法以殺敵學習的「影之軍神」，用於支援攻擊強化，加上擁有「平靜」，乘坐沒超強勢武器的強力機體十分好用。

故事模式只到她看弟弟屍體後狂笑的場面，沒機會於戰場交手或共鬥。

約翰、米凱魯、妮娜／妮娜（2nd）

招募條件：00篇STAGE 5完成挑戰條件（第1季版）

招募條件：00篇STAGE 11完成挑戰條件（第2季版妮娜）

東尼迪三兄妹重點在於擁有「東尼迪小隊」人物之間支援攻擊威力1.5倍，視乎組合可大幅增加火力。挑戰版圖打倒三兄妹不能學，必須挑戰20小時派遣「突破積體奇異點」才會獲得，相信沒太多人會刻意去拿這個技能。

第1或2季版一樣有「東尼迪小隊」。

雪兒．亞克斯迪卡

招募條件（00P版）：「審判女神高達」登錄生產

招募條件（00F版）：00F篇完成STAGE 3

《00P》版的條件同樣可在體驗版預先達成。作為機師未算超班級數，勝在是全系列最快取的「高達使者」，至於日後《00F》取得的成人版雪兒初期指揮及艦組員能力較高。

早期來說十分好用，推介盡早加入。

迪卡杜．沙曼

招募條件：「加迪拉薩」登錄生產

00主角剎那以外唯一的「官方版真變革者」，因此可發動TRANS-AM RAISER強化。和劇場版剎那相比，初期射擊、守備和覺醒較高，只是沒有「真正變革者」以外的能力。

原著官方指名的變革者。

三日月．奧加斯

招募條件（1季）：三日月機體GET計MAX

招募條件（2季）：鐵血篇STAGE 12事件後讓三日月擊破12機以上繼而擊破茱莉雅達

「阿賴耶識Lv1～3」全是只能派遣取得的我方能力，玩家如想盡早發動巴巴托司的真正能力，還是要「請」三日月出手。2季版可令敵人減MP，只是招募條件太難。

1季版很簡單就能招募，2季版更強但卻難請。

番外篇：付費DLC人物能力

執筆時已推出的付費DLC人物機體來自《X》、《TURN-A》及《AGE》，不斷進行DLC派遣任務儲完成度可招募人物，機體生產權則要在戰鬥達成任務。可確實以DLC派遣取得的人物技能，是嘉羅德「狂焰MS駕馭術」（戰意容易上升）及菲利特「成為救世主的決心」（支援攻擊支援防禦強化）。看似不夠強……只是有特色，但不論人物和機體暫時都比不上「量子ELS」那類BOSS級數，不知日後「黑歷史TURN-A」等歷代GGEM BOSS能否復活？