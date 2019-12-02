【GGEN CROSS RAYS 攻略】G世代 火線縱橫 推介機體精選（前期）

攻略《SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》G世代火線縱橫；以下是體驗版開始到完成約3~4個系列故事為止，其中10種玩家有機會取得的推介機體。當中有援防用的護罩機，亦有攻擊力極強的主角機及BOSS機。

有關另一熱門機「觀星者高達」，請參閱早前介紹。【GGEN CROSS RAYS】G世代火線縱橫攻略 初期必取觀星者高達

鳳凰高達（能力解放）

取得方式例子：鳳凰高達LV6

鳳凰高達基本能力不差

恆例的初期原創機推介選擇。不只是各種性能高，還有HP回復、特殊武器及地圖砲，單是練熟此機亦不成問題。解放版鳳凰可開發三大主角機巴巴托司、突擊、能天使，以及恆例的綠色惡魔——哈囉。

建議先製綠哈囉，然後派遣或親手升LV…

比歌系列（ビルゴ）

取得方式例子：鳳凰零一式LV6

可防全部通常屬性射擊（綠色圖示）的處女座MS。今集「行星防禦系統」性能為「通常射擊損傷減3000，每次消耗12EN」，NORMAL難度仍可擋下大部分通常屬性射擊，和《鐵血》的納米裝甲機一樣是方便的援防機。此機本身的射擊武器威力不弱，平常戰鬥同樣通用。後繼機「比歌II」有劍，射擊及護罩性能依舊強，不是填圖鑑的話可維持這型態用。題外話：比歌系列不能以開發返回「梅利克斯」，而是到外傳機「斯德畢爾」及EW機「沙彼多」。當中「沙彼多」不是護罩機。

迷惘高達藍色機系列

取得方式例子：儲GET計／高達艾多利亞+（任何藍色）設計

除了體驗版不斷練《ASTRAY》第1話之外，製作高達艾多利亞（能天使的前身）後有機會設計。初時藍色機沒有甚麼特別，可開發成各種武器及地型不同的型態。 後繼機「二型」同樣各有所長，沒有完全的「上位互換」——「L」、「L羅安格林」及「改」全部擁有不需超強勢的特殊屬性武器，「藍色機D」特殊武器是覺醒系，「改」和「D」才有TP裝甲。高覺醒值的話大可用藍色機D，否則用「L羅安格林」和「改」。

撒姆沙（ザムザザー）

取得方式例子：米別斯LV11

體驗版大量「養殖」米別斯的結果，可提早製作這《SEED D》版MA。最大好處當然是5000以下射擊無效的「陽電子反射器」，雖然是破罩後照單全收的無效系，但這數值在NORMAL很少被打破。撒姆沙本身攻擊力射程不差，還可提早開發《SEED D》地球軍其他怪物MA。缺點是XL大小，除非做MASTER，其餘崗位需2格才可編入，游擊隊員亦不例外。

毀滅高達

取得方式例子：撒姆沙LV8

可由撒姆沙開發的《SEED D》地球軍最強MA。攻擊方面擁有各種射擊武器和地圖砲，防禦能力有齊盾牌防禦（MS型態限定）、VPS裝甲及陽電子反射器。除了「被貼身時攻擊力低」及XL大小，沒有明顯缺點。

審判女神高達

取得方式例子：儲GET計

體驗版不斷練《00F》第1話即可製作。本身戰鬥力不高，但可開發艾多利亞等《00》主角機前身，甚至直接升至德天使。單是量產此機，可提早集齊《00》正傳的天上人高達。

0高達

取得方式例子：鳳凰零式LV5

和審判女神一樣戰力不高，但可成為《00》正傳高達的開端，而且是各陣營也有——鎮魂犬可開發迦迦（自爆機）等變革體MS ，1.5高達可開發再生高達。更重要一點，就是集齊「能天使」及「通常版0高達」各1部，即可設計00高達。

德天使系列

取得方式例子：審判女神LV5

擁有大量BEAM射擊、防護罩及EN回復的《00》主角機之一，當中熾天使為止的型態擁有地圖砲及卸除脫身的機能，防禦及回復機能非常優秀。德天使、熾天使及療天使也是沒有浮游砲，唯一特殊武器只限超強勢專用的TRANS-AM。沒覺醒的射擊角色也可運用。

00高達系列

取得方式例子：0高達+能天使高達設計

意外地易設計的《00 2ND》主角機起點，全型態也是近身戰為主，特殊屬性武器是TRANS-AM。本來此機到手後應開發電視版00 RAISER，如果打算快速製作00量子型，應在LV7直接開發00 XN RAISER。

量子型00系列

取得方式例子：00 XN RAISER LV5