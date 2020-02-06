《動物之森》Switch特別版大好評　盤點其他靚色同捆機你入手未？

任天堂宣布預計於 3 月 20 日發售的Nintendo Switch新作《集合啦！動物森友會》（集合！動物之森／Animal Crossing：New Horizons）將會推出特別版主機，而Switch主機的整體風格就如同遊戲給人的感受一般，以甜美清新、悠閒放鬆的馬卡龍色調為主，再搭配上以天空白與海洋藍組成的主機底座，簡直是超療癒的啊！

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自Nintendo Switch於2017年發售起，陸陸續續也推出了不少特別款的主機，而這些主機通常是與遊戲同捆販售，因此配色都會跟遊戲的主題、風格相互搭配。趁著這次機會，編輯也和讀者們介紹幾款Switch的特別版主機，這些款式同樣也超級吸引人！

1. 《Disney Tsum Tsum 嘉年華》

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2019年推出的《Disney Tsum Tsum 嘉年華》同捆主機，機身上印有Tsum Tsum的可愛圖案，Joy-Con的配色是色彩鮮豔的粉紅色以及紫色，彷彿置身歡樂嘉年華派對中！

2. 《精靈寶可夢Pokemon Let's Go》

紅極一時的《精靈寶可夢 Let's Go》，當時的同捆機也是賣到大缺貨，甚至許多人為了「Pokemon款」不惜再買一台主機。這款特別版的配色是以這兩隻人氣寶可夢「比卡超」與「伊貝」的顏色進行搭配，底座上甚至也印上了伊貝綻開的笑顏以及比卡超舒適的神情，徹底被重擊融化！

3. 《任天堂明星大亂鬥特別版》

家庭必備派對遊戲《任天堂明星大亂鬥特別版》可是也有推出特別設計的主機組合唷！有別於上面幾款的鮮豔配色，大亂鬥這款主機相對來說低調許多。但在主機底座的部分則是下了一番苦心，印上了大亂鬥的經典角色們，呈現出熱血澎湃、一觸即發的刺激感。

4. 《漆彈大作戰 Splatoon 2》

Switch剛上市時，遊戲種類還沒有像現在一樣豐富，《漆彈大作戰2》在當時可是一人一片的遊戲！而它的同捆機特色十分鮮明，就是以墨汁的顏色來做搭配，過去Joy-Con的顏色選擇並不多，選擇這款同捆機馬上讓自己變得與眾不同。

特別為遊戲設計的Switch主機們各有特色，大家喜歡哪一台呢～其實還有幾台同捆特別版，當中最特別要數《勇者鬥惡龍Dragon Quest XI》的：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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