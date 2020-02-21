任天堂Switch因武漢肺炎缺貨　玩家轉搶購Switch Lite致銷量急升

Nintendo Switch 在香港出現炒風，在武漢肺炎影響下，留在家中玩遊戲的機會增加，同時工廠停工令產量下降，就連日本的供應也不足，Switch 主機的價格成功被炒起。在 Switch 缺貨的情況下，最大受益的就是同廠的平價版主機 Switch Lite。

Switch Lite 大賣

Nintendo（任天堂）公開指出，受到武漢肺炎疫情影響，Switch 的生產量下降。根據 Fami 通公布的日本上周（2 月 10-16 日）遊戲機的銷量，Switch 賣出共 16,869 部，比上兩周的 79,352 部下跌約 78%。不過，銷量下降是因為沒足夠的貨供應，玩家買不到 Switch 的情況下，部分決定轉投 Switch Lite。因此，Switch Lite 日本上周銷量高達 63,443 部，比上兩周的 21,609 部多賣近 3 倍。

Switch Lite 銷量急升（Nintendo 官方圖片）

買不到 Switch，唯有轉買 Switch Lite（Nintendo 官方圖片）

Nintendo 或成最大嬴家？

未知是否全家足不出戶，Switch 的 Party 遊戲更吸引，還是大部分玩家本身就有 PS4，Nintendo 成為了武漢肺炎「帶動銷情」的最大得益廠商。比較日本上周遊戲機的銷量，Switch Lite 比 PS4(4,912 倍）加上 PS4 Pro（2,920 倍）賣多接近 8 倍。同時，上周頭十銷量的遊戲中，也被 Switch 佔了 7 隻：

+ 6 + 5 + 4

Switch 炒風持續

Switch 行貨在深水埗黃金電腦商場，出現叫價逾 $4000 的綑綁式炒賣。而 Facebook 就有遊戲產品網店開 post 指，香港代理商也未有向他們交代 Switch 主機和配件的貨期，甚至指出行貨到貨時也會是炒價。他們預計 Switch 主機將會在 3 月初才有機會到少量貨，而《RingFit》和 Joy-Con 手制的貨期更會一直延遲，估計 Switch 的炒風仍會持續一段時間。

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