Nintendo Switch點解會過熱燒機？維修師拍片踢爆任天堂粗製劣品

遊戲動漫
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日本一位專做速遞收件維修遊戲主機的修理師「あすか修繕堂」，以「任天堂Switchの闇」這爆炸性的標題，拍片公開踢爆任天堂為了日日賺到盡，一直無視Switch設計中存在散熱問題，又使用劣質零件、組裝粗糙，不少主機因過熱而完蛋。他解析了當中死因，並指出某個形號特別多人壞機，叫玩家提防。

Switch主機長期熱賣，但有維修師指此機製作粗劣，很易引起過熱故障。

出現過熱提示畫面，主機就會停工。

現在有些Switch就算換了新風扇也沒有反應。

師傅表示近日故障送修的Nintendo Swtich愈來愈多，連零件也訂不到，而壞機case中以過熱燒「暴走」個案最多；其成因是Switch主機就算溫度上升，散熱風扇也沒有轉動。他更指出，過去只要更換新的散熱扇就ok了，最近就算攻換好新散熱扇也不管用，經過一番調査，師傅發現換件也傷不好的Switch形號，以及特別易壞的Switch形號，在影片中，他甚麼用熱風筒直吹主機，Switch的風扇也沒有轉動。

只要自行拆走這晶片，風扇就會重新。

拆走問題晶片，散熱扇即時轉動。

他發現，原來是連控制散熱扇活動的Chips似乎運作不良，而且有些批次的Switch，甚至連Chips都沒裝，品質參差不齊。只要自行拆走這晶片，風扇就會轉動。

最後師傅表示型號「HAC-CPU-21」的主機，最易引起風扇不轉動過熱故障。
但留意，本文只供參考，請不要自行修理任何遊戲主機，以免發生意外及失去原廠保養。

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