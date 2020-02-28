逃離塔科夫 湧現中國外掛玩家　Reddit友建議開 神仙ser 隔離處理

外掛問題一直充斥在電腦遊戲，輕則影響遊戲內產品的物價（Online game 的情況），重則影響玩家的遊戲體驗，令你完全享受不到遊戲。而外掛問題最明顯的，應該是射擊遊戲，如大熱的《PUBG》﹑《Apex Legend》，以及最近推出中文版的《Escape from Tarkov》（逃離塔科夫）。更因外掛問題，令外國玩家在 Reddit 專頁上大發牢騷。

中國玩家＝外掛？

如果玩過以上射擊遊戲的玩家，都會看到一個現象：大多用外掛的都是中國玩家。《Apex Legend》進場讀取時，更有「玩家」是推薦外掛的 AI，用普通話介紹外掛和聯絡方法，之後直接離場，令你瞬間失去一名隊友，甚至兩名。《Escape from Tarkov》以臨場感和真實性極高成名，吸引到不少軍事迷、槍械迷和 FPS 玩家，但遊戲中放化後，也吸引到中國玩家加入，同時為遊戲帶來大量外掛。

大熱 FPS 遊戲《Escape from Tarkov》（Google 圖片）

「神仙之亂」

為什麼中國玩家特別喜歡用外掛，並不是這次討論的重點，而家大量用外掛的中國玩家湧現，遊戲廠商和其他玩家可以怎樣做呢？外國玩家在 Reddit 《Escape from Tarkov》討論區中，提出應該設立一個獨立的中國伺服器，等中國的外掛玩家在那裏「神仙亂鬥」。大多數網民都在討論區中贊成「隔離」，沒玩家想看到好不容易推出的真實向射擊遊戲，被「外掛超人」槍槍爆頭。

《Escape from Tarkov》（官方圖片）

《Escape from Tarkov》（官方圖片）

直播表演外掛？

該名網民更指出，他多次被「DouYu-（數字）」名稱的外掛玩家殺死，而「DouYu」正是中國直播平台「鬥魚」的英文，估計這名玩家正在直播期間，「表演外掛」。目前未知這名玩家有沒有在直播期間，開宗明義說自己使用外掛，或觀眾能否了解直播主是外掛使用者，但這種誇張的行為不但影響其他玩家的遊戲體驗，也能反映出中國玩家對使用外掛的理解異常。這種玩遊戲用外掛的常態，對遊戲本身也帶來打擊，遊戲商確實要認真考慮解決辦法。

資料來源：Reddit