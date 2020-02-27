Switch Ringfit炒價狂升！疫情以外全因遊戲健身完美結合好好玩？

疫情當下，足不出戶成了不得已的選擇。除了全民下廚和逗貓不停歇，一款名為《健身環大冒險》（Ringfit Adventure）的 Switch 遊戲也突然間風靡起來。

即使你尚未成為一名 Switch 玩家，最近也或許聽說過「健身環」（Ringfit）的名字。在過去近一個月的時間裏，這個神似普拉提圈的圓環，從原本七八百元的價格，直接漲到了 近兩千元，直接翻了一番還多。

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而去年 10 月份《健身環大冒險》剛剛上市時，我在日本亞馬遜預訂的價格僅為 8778 日元，折合不到 650 元，這才是它的官方原價。哪怕是算上運費，價格也不至於破千。

至於對比大部分只有三四百元的 Switch 遊戲來說，現在《健身環大冒險》的價格明顯已經超出了合理範圍。如果繼續攀升漲到兩千多元，那就堪比一台全新的 Switch 遊戲機了。

所以也有不少人調侃稱，健身環可以和 N95 口罩競爭 2020 年度「最佳理財產品」的寶座，尤其是那些原價位入手的朋友，看到現在漲了 3 倍的定價，應該都會暗自慶幸自己買的早。

疫情的影響被認為是推動健身環漲價的一個主要原因。大家外出的時間變少了，自然得找點樂子來填補無聊的宅家時光，而室內運動顯然是非常優質的選擇。

但深究之下我們發現，健身環的漲價並不是最近才發生的事，可能就連設計這款遊戲的任天堂自己，也沒想過它會賣得如此之火。

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在被迫宅家之前，健身環就已經流行起來了

《健身環大冒險》遊戲是在去年 10 月底正式上市的，我們挑選了幾家信譽和銷量較高的淘寶遊戲店家，查看它們店內健身環遊戲的價格變化曲線。

早在 1 月初，健身環的價格就出現了一次小幅上漲，而 1 月底則開始了第二輪漲價（AppSo提供）

可以看到，在頭兩個月內，雖然健身環的定價有一定波動，但整體還是趨於平穩，只不過國內的玩家基本都很難以官方原始價入手。

考慮到運輸成本的問題，這種略高於官方原價的情況也屬正常。加上產品口碑和評價的傳遞也需要一定時間，很多人此時還是處於觀望狀態。

真正的漲價出現了 1 月初。

當時，大部分淘寶店家都把健身環的價格從 600-700 元人民幣的價位拉高至 800 元人民幣以上，而在隨後的一個月內，健身環也基本穩定在 800-900 元人民幣的價格範圍。

一位經常在廣深兩地負責進貨的淘寶遊戲店家小李就告訴我，當時健身環小幅漲價的原因有兩個：一是這款遊戲開始現身於網絡、社交平台，詢價的人有所增多，商家們察覺到它的潛在熱度；另一點則和上游供貨變得緊張有關係。

最近才有網民去深水埗搵RingFit，發現間間都炒到天價。（網上香港Nintendo Switch 二手市場FB群組截圖）

沒想到的是，1 月底的疫情影響下，人們對於室內運動的需求也大幅增長，這間接帶火了和健身相關的遊戲。此時健身環出現了第二次漲價，且增長曲線更為明顯，定價一路衝破 1600 元人民幣大關。

在海外，健身環同樣經歷了連續數週的超高的人氣。根據日本 Fami 通每週公布的遊戲銷量榜顯示，健身環自發售後就一直位於榜單前十名的位置，而在美國的 NPD 月統計以及英國的每週排行中，健身環同樣是近幾個月的榜單常客。

1/27 至 2/2 這一周，《健身環大冒險》拿下了日本遊戲市場銷量榜第一名。（Fami通擷圖）

截止到本週，健身環在日本本土的累計銷量為 68 萬套，這已經比很多遊戲的銷售表現都要好。

在 1 月底的任天堂財報中，任天堂也提及了《健身環大冒險》的銷售變化。它表示在最開始，健身環只是在日、韓等亞洲地區熱賣，而歐洲市場則是在「黑五」商戰後開始出現加速。

（01製圖、任天堂官網擷圖）

雖然目前暫未統計到詳細的全球數據，但僅看日本、歐洲和美國這三個主要市場，健身環合計銷量已經超過了 170 萬套。

但很顯然，任天堂並沒有做好應對針對這波熱潮的準備。在 2 月初，任天堂就在官網發表公告稱，目前 Switch 主機和健身環的製造運輸都因疫情受到影響，而生產的短缺無疑也會間接推高產品的價格。

突如其來的需求，也讓很多淘寶商家感到意外。包括小李他自己的店，過去兩週來諮詢健身環價格的人數，就比前兩三個月多了好幾倍。

它（健身環）的包裝盒本來就比其它遊戲要大，運輸時很佔空間，加上原價就不便宜，大部分店家原本都沒有囤貨的打算，現在是需求來了，生產，運輸都跟不來，等於是賣一個少一個。漲價也是不得已的做法。

雖然詢價的人變多了，但在明顯不合理的高價面前，真正的購買者並不多。店家表示，現在會買健身環的人，一種是不缺錢的，還有一種是不知道原價賣多少的。

有些客戶完全沒接觸過遊戲主機，還以為買個環就能直接玩，下單特別快，後來發現還要再買個 Switch，可能又會來退貨。

如今，缺貨似乎已經成為阻礙健身環繼續賣下去的最大阻力，而高價位之下，遊戲的價值也會被人為的誇大，甚至掩蓋掉遊戲本身的樂趣性。

高人氣的背後，離不開過硬的遊戲質素

對於大部分遊戲玩家來說，運動健身原本是一件站在他們對立面的事情：它需要你動起來，耗費體力，揮灑汗水，怎麼看都不會比握着手柄，喝着冰可樂，在遊戲中打怪升級來得爽快。

這也是健身的矛盾之處，每個人都想擁有更健康、苗條的身體，但又不願意費心思運動。哪怕是放在遊戲之中，如果只是把健身當作唯一的目的，只要時間一長，很快也會被那些「本來就不喜歡運動」的人拋到腦後。

深諳遊戲設計之道的任天堂，不會不懂這個道理。所以在健身環大冒險中，它們將傳統的 RPG 遊戲模式引入其中，這讓它給人感覺更像是一款遊戲，而不是一款純粹的健身工具。

不過，遊戲的過程還是得依靠各種健身動作來完成。而不可或缺的，便是健身環環體、腿部綁帶和 Joy-con 手柄的結合。

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在這個「冒險模式」中，玩家需要和「靈環」—— 也就是你手中的健身環一起，通過慢跑、衝刺、抬腿和各類健身動作，在遊戲中實現跑圖和打怪，而主要依賴的判定標準就是健身環的位置、角度和被擠壓/拉伸程度，以及腿部綁帶位置的變化。

從實際體驗來看，健身環的遊戲劇情並不會很複雜，同時也照顧到了健身用戶由淺及深的鍛鍊習慣。最初，你可能只需要做一個一路小跑徒手深蹲的小白，但之後隨着等級的提升，玩家就會解鎖越來越多的動作，遇到的挑戰也越來越嚴苛。

比如說最基礎的深蹲，之後就會進化成了有着更高攻擊力和更大攻擊範圍的高舉雙臂深蹲，而面對的魔獸也從最開始有點可愛的小跳跳，變成了耐久更高的大壺鈴。

至於那個長相酷似無牙仔的「墮拉攻」，也並沒有傳統大反派面目猙獰的兇狠氣質，反而還表現出了一副對健身的堅持和對肌肉的執着，這還挺值得玩家欽佩的。

（《Ringfit Adventure》遊戲擷圖）

除了冒險模式外，像其它健身小遊戲、掉落素材、製作果汁和換裝體系等等也都充分兼顧了健身性和遊戲性。

比如掉落的素材，就可以通過推壓健身環，來實現「壓榨」來做出果汁和湯、而其中提供的菜譜，像菠菜汁、南瓜湯、番茄胡蘿蔔汁，基本也是健身時期也可以大快朵頤的食譜。

由於玩法的新穎，任天堂也透露表示，《健身環大冒險》要比其它傳統遊戲「更能吸引到女性和家庭用戶」，也進一步增強了玩家對 Switch 主機的粘性。

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畢竟現在為了鍛鍊，很多人都養成了每天打卡的習慣。

至於那些對鍛鍊抱有需求的人，更是給自己算了一筆賬：如果是去健身房打卡鍛鍊，意味着自己需要辦一張 1000 到 5000 元不等健身年卡；但健身環是一次付費，終身享用，這樣對比下來，就算是一千塊買回來的健身環，可能也不會覺得心疼了。

雖然健身環的強度和專業程度可能很難和專業健身媲美，重量上也無法滿足核心力量訓練的需求，但它起碼讓我們動了起來，並且可以堅持動下去。僅僅這點，就比很多「辦完年卡只去了兩次，時隔半年路過發現健身房跑路了」來得更划算。

體感遊戲有過一輪失敗，健身環會成為新的突破口嗎？

家用主機上做健身遊戲早有先例可循，至於健身環的爆紅，和任天堂過去數十年裏在體感領域不斷摸索也有着諸多聯繫。

當年的《Wii Fit》便是最典型的例子。它依託於任天堂 Wii 主機，同樣是一款主打運動健身的遊戲。不同於健身環的是，Wii Fit 藉助了一塊平衡板，並依靠內置的多個壓力傳感器來獲取玩家的踩踏重心和位置，以此來識別用戶的肢體動作，達到鍛鍊的目的。

Wii Fit 遊戲是配套一塊平衡板來實現互動的（Wii Fit官方圖片）

而在遊戲之外，這塊平衡板還被一些醫療和康復機構引入，幫助病人或殘障人士用戶恢復性鍛鍊，這也讓它的應用範圍得到了更大多的拓展。

在察覺到體感遊戲的潛力後，微軟也開始這個領域進行試水，迅速推出了配套 Xbox 360 使用的體感攝像頭 Kinect，開賣後兩個月內就賣出了 800 萬份，堪稱是當時銷售速度最快的消費電子設備；而索尼也曾在 PS3 時代發售了 PlayStation Move 控制器。

曾經有一段時間，遊戲行業也相信體感交互會在未來取代手柄，為主機遊戲帶來革新，但由於第三方開發商的支持力度並不強，這股體感熱潮並未得到很好的延續。

另一方面，「體感遊戲」往往需要玩家做出對等的姿態動作，這使得它只能在運動、健身類的遊戲領域有所建樹，但換作在動作、射擊等需要精確操作才能完成的遊戲來說，則很難找到合適的承載方式。

最終，在 Wii U 這個世代，即便任天堂如法炮製了《Wii Fit U》的新作，但遊戲的新鮮感已大不如以前；至於 Kinect 也在熱銷了幾年後遇冷，2017 年就被微軟停產。

（mangasouko圖片）

對任天堂來說，這次的健身環能夠火出圈外，也算是它在「擴展 Switch 遊戲人群」戰略上的一次成功嘗試，不過漲價這件事本身，更像是一次偶然事件。

它離不開疫情這個大背景因素，也出於任天堂對於本作的保守銷量預估，導致前期產量不足。長遠來看，等健身環的生產恢復後，價格自然會迴歸理性，屆時，才是考驗它到底是短期流行，還是長期熱賣的時刻。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：好端端的 Switch 健身環，現在變成了「年度理財產品」】

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