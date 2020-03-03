《聖☆哥傳》真人電影第三部香港將上映　神仙都會病出街要戴口罩

人氣動漫作品《聖☆哥傳》搞笑到爆又將宗教同日本流行文化抽水抽到盡，前年拍成真人版由兩大男神松山研一和染谷將太分飾耶穌與佛陀，神還原之下收視口碑雙收，電影版來到第三集，在新劇照中發現有幕佛陀居然戴住口罩，同目前武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情極之呼應，難道連神仙都怕中招？

《聖☆哥傳》（聖☆おにいさん）由松山研一和染谷將太拍成真人版劇集和電影，自2018年以來人氣有增無減。於導演和監製福田雄一、山田孝之操刀之下，靠著出色造型100％還原作品中的耶穌與佛陀，再加上兩位主角超投入演繹，把漫畫離經叛道的內容以話劇般的方式呈現觀眾眼前，獲得粉絲大讚甚至說比漫畫更好笑。

耶穌同佛陀去唱K會唱什麼歌？《聖☆哥傳》就是一部如此搞笑的作品。（劇照）

佛陀怕武漢肺炎？

一年出一輯之下電影來到第三部稱為「第III紀」，安全度過世紀末的耶穌（松山研一飾）和佛陀（染谷將太飾），繼之前玩轉宅男聖地秋葉原後，今輯如常以慢節奏體驗人類生活日常，行商店街挑戰漫才比賽，又去卡拉OK唱聖詩等等。而其中有一幕是佛陀戴住口罩出街，當然電影一早已開拍這不會是因為武漢肺炎，如果參照原作漫畫的話，相信是講述佛陀患了花粉症的一話，冇錯！神仙都會病，提醒大家在非常時期真的要注意身體健康！電影預定在香港3月19日上映。

佛陀戴口罩一樣靚仔！（劇照）

漫畫其中一話講述佛陀患了花粉症要去買藥醫……（漫畫截圖）

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