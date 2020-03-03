《新櫻花大戰 the Animation》4月3日啟播動畫版OP及ED公開

由 PS4 遊戲《新櫻花大戰》改編成的電視動畫作品《新櫻花大戰 the Animation》，將於 4 月 3 日開播，官方今日在遊戲官方推特上公開了將用於動畫的主題曲及片尾曲動畫。

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主角天宮櫻將暫時擔任帝國華擊團花組隊長，以她為中心而展開的《新櫻花大戰 the Animation》，是不是能夠帶給大家與以往相同的感動？動畫中還將會出現原創的「莫斯科華擊團」，這支未在遊戲中登場的隊伍又會給帝國華擊團怎樣的刺激呢？這次公開的主題曲及片尾曲動畫中也可以看到許多角色的姿態，粉絲們務必觀賞！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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