父母不滿11歲男童沉迷《GTA V》　教他無牌駕駛遭警方截查

在歐美未成年孩童違法駕駛時有所聞，但近日在英國發生的一起未成年駕駛案件中，卻扯上了知名成人電玩《俠盜獵車手 5》（GTA V），而犯案的是一名只有 11 歲的男孩。

英國蘭卡郡警方表示，他們發現了一台在黑池（Blackpool）市中心區停車場形跡可疑的車輛，但是車手僅只有十一歲，據警方詢問父母表示，小孩在 PS4 《俠盜獵車手 5》可以玩上一天的瘋迷行為讓父母無法忍受，決定讓他出來學習駕駛真車。依據英國現行駕駛法規，駕照起碼要 15 歲才可考取，而 17 歲才允許正式上路。蘭卡郡警察Twitter揭露了這項消息還配上了《俠盜獵車手 5》的遊戲畫面公告。

一般歐美孩童私人學習駕車是可在自家土地上進行，這家人可能讓小朋友誤闖了公用土地導致被發現。但比起未成年駕駛，玩家更是警覺到 11 歲小孩怎麼能夠遊玩具有大量成人內容，至少要17歲以上才能遊玩的《俠盜獵車手 5（GTA V）》，認為父母疏於管教的要負的責任更為重大。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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