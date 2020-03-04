【VALORANT】Riot Games射擊對戰新作暑假推出　實機遊戲畫面曝光

Riot Games 今日公開了備受玩家期待的戰略射擊遊戲《VALORANT》，預計 2020 年暑假將於全球大多數地區上市。此前僅以代號「A計畫」面世的《VALORANT》，提供玩家免費遊玩，其特色為驚險、致命的精準操作，在分秒必爭的決勝時刻，需要創新玩法才能擊敗對手。遊戲中將有 2 個隊伍相互競爭，每隊各有 5 名玩家，在攻擊方與守備方對峙的 24 回合制戰局中，以射擊技巧分出勝負。

在《VALORANT》中，玩家將從多元豐富的特務陣容中挑選角色，他們不但個個身懷超異能、受過專業戰鬥訓練，且每一位都根據真實世界特定的地方與文化來設計，身上所具備的獨特技能組，可以取得戰略資訊或提供策略支援，來輔助射擊操作，讓玩家面對不同情境時可以靈活應對。每組特務技能經過精心設計，可為玩家創造戰略契機，對敵人發射致命一擊。

「在《VALORANT》的製作過程中，我們著意要突顯的是競技戰略射擊遊戲的基本要素：精準射擊、驚險槍戰、以及策略的擬定與執行。」本作執行製作 Anna Donlon 說道，「加入了獨特角色技能後，遊戲中的槍戰增色不少，藉此我們希望能開拓出不同於傳統戰略射擊遊戲的想像，為此類型遊戲注入新鮮感。我們也期待《VALORANT》的推出，能讓我們與全球的 FPS 玩家，建立起穩固長遠的聯繫。」

為求帶來最逼真的操作體驗，並維護競技遊戲的公平性，Riot Games 史無前例投入了大量資源，打造業界最頂尖的後端技術支援，包括免費開放給全球玩家使用的 128 tick 專用伺服器、量身訂製的網路傳輸編碼追求準確命中判定、伺服器授權遊戲架構以及一開服就上線的專利作弊防範與偵測程式。在《VALORANT》裡頭，每一槍都是關鍵，玩家必須有百分百的信心，因為每一局的勝負都僅僅取決於自己的技巧與策略。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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