《鐵甲萬能俠》暗黑大將軍 65CM極巨大膠 元祖最強大魔王震撼登場

【M3 Studio 暗黑大將軍 】《鐵甲萬能俠》大膠玩具出到成行成市，但有冇想過世上欠了一隻同樣級別的敵人？因此 65CM高 暗黑大將軍 大膠figure面世！由M3 Studio製作，可能是人類數上最巨型的暗黑大將軍figure！

很少有玩具廠「做傻事」搞奸角的65cm大膠，有今生冇來世，要訂隻珍藏。

65CM高 暗黑大將軍

這個大魔頭自萬能俠1、2號交接時出場，是《Great Mazinger》片集中的最強大敵人，在最後跟劍鐵也的2號一對一互劈，斬至斷手穿腸、血流成河，雖為奸角但不失為一個會自己上戰場的真漢子。

1974年電影版《Mazinger Z 對 暗黑大將軍》中首次出場。

甲兒的鐵甲萬能俠1號被暗黑大將軍打到爆甲斷手，以此去整示Great Mazinger 萬能俠2號有多強。

在機戰中，暗黑大將軍都屬於厚血高攻的波士級敵人。

比較起食腦的奸角Dr. Hell，暗黑大將軍更受fans歡迎，其一身盔甲加上有型的三隻惡魔角頭盔，胸部上有第2張臉、非常邪氣。而大膠就如實製作了大將軍的一身裝甲造型，雙眼裝有LED可以發出「死光」，而大將軍那把一刀可以砍開富士山的配劍，本身設計並沒有劍鞘，反而有做到金屬鏈連接著腰帶，實在係豪華。

+ 4 + 3 + 2

比萬能俠更大隻 作為萬能俠Fans已諗好地方放！

筆者早前已經去超人玩具訂貨，但看到店內的display都嚇一跳，因為大將軍不單是高，身型亦比較霸道，所以比平常的大膠更佔空間；為了接他回家（2021年初派貨），相信要自準備定一個巨多大空間去擺放主體和玩具包裝呀！

另類玩法：配超合金魂！

暗黑大將軍在不同作品中身高不一，但首次出場時大約比萬能俠高2個頭，後來大將軍亦在不同作品中復活，一直跟甲兒、鐵也戰鬥到帝皇萬能俠時代，身高等同富士山，還跟整個永井豪系列的正義機械人大戰，絕對是經典中的經典！

後來再次在《帝皇萬能俠》OVA動畫中復活，大戰永井豪系列全部機械人！

《鐵甲萬能俠》暗黑大將軍 65CM大膠 售價 $2780港元

生產商：M3 Studio