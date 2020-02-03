【開箱試玩】新S.I.C. 《幪面超人空我》 大山竜版古迦怪物級細節

遊戲動漫
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【開箱試玩 大山竜 空我／古迦】新S.I.C.系列不再只由竹谷隆之 安藤賢司兩大高手操刀，邀請了更多知名雕師參與自理，令玩具外觀上更富藝術感，在忠於原作外觀的SHF系列外殺出一條新血路。繼配件多多大大舊的Fourze及Ghost後，終等到萬眾期望，由figure雕刻界新星大山竜主理的平成首騎《幪面超人空我》（Kuuga、又稱古迦）。

新S.I.C. 大山竜版 《幪面超人空我》（鍾世傑攝）

大山竜是「竹谷派」中40出頭的超新星，專門雕一些奇想天開的異類生物，作品定必注重皮膚質感，層次感塑造功力比竹谷隆之更厲害。

大山主理的進擊的巨人，細節得連血管也看得到。

新S.I.C. 大山竜版《幪面超人空我》（鍾世傑 攝）

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這款大山竜版空我同樣追求極度細節，figure表面類似龍鱗片的小細節，甚至令「密集恐懼症」患者吃不消（笑），筆者自己就好喜歡，大山竜當然厲害，BANDAI能夠用軟膠料重現這個級數的細節，也令人嘆為觀止，但有些人就投訴它好像「生濕疹」（笑）。

有3個表情換件，最喜歡這個昆蟲感十足的咆哮表情。（鍾世傑 攝）

大山竜版古迦特點是外甲上的細節，有人就投訴它好像「生濕疹」（笑）。（鍾世傑攝）

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大山竜版空我有個相當巨型的情景地台，重現出90年代尾竹谷主理S.I.C.時的生化感覺；地台上的怪物，手與披風可以揀角度更拆出，其實拍照時只要多動腦筋，能拍出豐富的情節。

大山竜版空我有個相當巨型的情景地台，重現出90年代尾竹谷主理S.I.C.時的生化感覺。（鍾世傑攝）

拍照時只要多動腦筋，能拍出豐富的情節。（鍾世傑攝）

讚後就到彈，大山竜空我亦有些嚴重弱點，就是可動關節的設計非常舊，有如未有「啪啪聲」Revol關節時期的山口式公仔！雙膊並無拉出式雙重關節，腳板的抓地亦欠佳，股關節竟是一條完全固定的T字型膠棒，「底褲」位出現穿崩位，連HG高達都不如。

「底褲」位出現穿崩位，連HG高達都不如。（鍾世傑攝）

股關節竟是一條完全固定的T字型膠棒，相當懷舊。（鍾世傑攝）

為何會出現這麼嚴重的失誤？BANDAI生產時無留意嗎？原因出於新S.I.C.的全名已由「Super Imaginative Chogokin」改為「S.I.Colosseum」，換言之是個「鬥技場」（同時可以抽走合金配件），由雕刻、原型製作、關節的設計分件，全都由設計師的單位自己負責。 大山竜是一個主攻固定pose雕像的藝術家，不像負責龍騎的淺井真紀有十多年搞Figma的經驗。各位會否因為鍾愛大山竜空我的外觀，而接受其有限的可動性？還是會考慮買隻回來改裝？

雖然喪插其股關節，但可動能力事實上還不算太差，拉打Kick輕鬆。（鍾世傑攝）

半跪做是做到，但因為腳部絛金屬件，所以企不穩，需要一點時間去扭動固定。（鍾世傑攝）

而另一弱點，以現今玩家的口味來說，同期推出的淺井龍騎，送了大量刀劍和巨型可動無雙龍，對比下大山竜版空我那硬膠地台，好自然令人覺得是「豬頭骨」，只是用來增加商品分量和價錢。客觀講，當然是咸魚青菜各有所愛，但真正在商言商，玩家一定會想抽走地台，換上空我其他形態的裝甲及武器換件。

相比起地台，SiC龍騎附送的可動無雙龍的確是比較搶眼。（鍾世傑攝）

總結：大山竜空我出色處是細節，弱點是可動，連地台固定甫士figure擺設也有其捧場客，雖然size卻比其他SIC公仔更細隻（甚至你會發現地台上那半隻怪物都比空我大隻），成為致命傷。但筆者仍會建議喜歡欣賞細節的玩家購買，如此令人極愛極恨的figure，才算是傑作吧。如果看到合理價錢，不妨出手。

S.I.C. 仮面ライダークウガ マイティフォーム（定價：13,200日圓）（鍾世傑攝）

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