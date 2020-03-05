《名偵探柯南》「真兇」figma再販！高可動黑影犯人完美重組案情

《名偵探柯南》自從連載以來捧紅無數故事中的角色，不僅僅是主角柯南、小蘭一行人，後來故事登場的怪盜基德與安室透等等角色也都成為超人氣的人物，不過除了這些「有名有姓」的角色走紅以外，幾乎每一集都會出現的「兇手」黑影人也意外的大紅，甚至還推出衍生漫畫《犯人的犯澤先生》，這部得到原作者青山剛昌老師認證、由神庭麻由子老師執筆畫成的漫畫，由於裡面滿滿的吐槽元作梗，意外的讓這個小黑人更爆紅，之後更推出扭蛋、公仔的周邊！ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

而這次就是2017年曾推出的figma「真兇」（真・犯人）系列玩偶，這系列除了有各種兇手拿著凶器準備「行兇」的動作以外，還有兩個人結伴一起「行兇」甚至拿著自拍棒的高調犯案手法，甚至還有一言不合「黑吃黑」，把兇手同伴毒死的多種情境、或是兇手被柯南抓到之後的崩潰模樣都有，想必會讓各位柯南迷們很想收藏吧！

▼▼▼即睇各種figma「真兇」示範動作，保證傳神▼▼▼

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除了表情和情境外，這個系列的「兇器」們也相當齊全，包含獵槍、手槍、短刀、手帕、繩索、高爾夫球桿等等都有，保證各種殺人情境都可以呈現（嗯？）這個系列目前預計在2020年3月推出，售價是相當巧合的$4,444日圓（不含稅），想要的朋友可要記得隨時關注各家玩具店的狀況囉！

▼▼▼其實黏土人也在2018年推出過「犯人」，不知會否再販？▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：甚至還可以玩「黑吃黑」？《名偵探柯南》人氣玩偶figma「真兇」系列回歸再售！】

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