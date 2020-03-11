《閃之軌跡III》Switch體驗版開放下載記錄可繼承　DLC完整收錄

Nippon Ichi Software（日本一軟體）預定於2020年3月19日在日本Nintendo Switch主機上推出上市，海外歐美地區則將由NIS America發行，日本Falcom旗下人氣《閃軌》系列第三作Switch移植版《英雄傳說 閃之軌跡III》（英雄伝説 閃の軌跡III），自即日起在任天堂e商店開放記錄存檔可延續到正式版使用的體驗版下載讓玩家們搶先試玩！

《閃之軌跡III》為官方於2017年9月在PS4主機上推出，描述身為帝國英雄的黎恩與夥伴們一連串冒險的《閃軌》系列第三代。而在這次的Switch移植版中，除了將會完整收錄之前PS4版內容外，還將會把之前PS4版所推出的眾多DLC追加下載內容（如私服全部組合／各角色專用泳裝／頭飾組合）等都給完整收錄！

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除此之外，本次Switch版還支援TV模式與攜帶模式720p／30fps的HD畫面演出，並將會搭載可將劇情對話Skip跳過的高速跳過模式，讓不想花太多時間重看劇情的玩家們可以加快遊戲節奏！喜歡本作的玩家們，也可以趁現在先來下載體驗版，確認本作在移植到Switch主機後會有怎樣不同的面貌與改變！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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