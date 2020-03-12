RG 初號機 新世紀福音戰士EVA 01 模型 開箱圖輯

RG 初號機《新世紀福音戰士》EVA01 模型到手，雖然未有時間開工，最少都光速拍攝包裝、說明書、組件等細節，分享圖輯。

最初在網上睇圖，以為達到RG Sazabi那個級數的巨盒，但到手後發現不是，頂多是2盒一般高達RG拼在一起般大。全部組件有18板（5件為基地地台）。BANDAI RG EVA 01 初號機模型

普通版4950日元 香港市面約＄300／基地運輸架DX版 7150日元 香港市面約＄430

+ 12 + 11 + 10

最重要是沒有KA版海盜高達那些紅色點點貼紙，不用眼盲了。（笑）

最重要是沒有KA版海盜高達那些紅色點點貼紙，不用眼盲了。（笑）

所有組件中，最要留意是多色成型的M Parts，當中包括雙眼、上臂、頭盔上的獨角，全部都要小心cut出來，一失手就無法補救。

另外還有一片A.T.Field 力場特效件！令我想起近日收到的一張MeMe圖！（笑）

A.T.Field特效件

BANDAI 又強行扯開我荷包的A.T.Field....

最後來看看說明書，簡單想像一下製作過程……由於結構上比一般的高達簡單，而且武器只得一把槍、兩把振動刀，相信不用花太多時間製作。留意說明書每一個部份如：手、腳、腰都有圖片講解可動構造，RG 那麼精細小巧，玩前讀一讀以免扭斷！