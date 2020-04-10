FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】克勞德CLOUD女裝禮服分歧圖集

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版) 除了蒂法與艾絲莉，今集就連CLOUD(克勞德/古蘭特)都有三套女裝禮服。以下同大家解說條件：

關於克勞德的禮服分歧，大家可能會猜想是關係到舞台表演的節奏小遊戲，但其實是完全沒有影響。禮服分歧是受到Chapter09「欲望之地」的支線任務所影響。分為「進行山姆的支線任務」、「進行瑪姆的支線任務」，以及「沒有做齊支線任務」。因為關鍵只是支線任務，所以就算跳舞全部BAD都沒關係。要留意山姆及瑪姆兩邊只能走一邊，例如接了山姆就沒有瑪姆，無論如何都需在爆機後用Chapter Select重玩一次。

瑪姆支線任務的觸發

相信大部份玩家其實都是接了山姆(陸行鳥牛仔)的支線任務，因為一般來說較易觸發。筆者也需反覆嘗試才開到瑪姆的支線，關鍵全是回答時的選項，而且由一進入圍牆商店街就開始。筆者猜測兩人的支線是採用隱藏的分數制，根據玩家的回答加減分數，最後在鬥技場事件後依分數決定走哪一邊。以下是筆者玩到瑪姆支線的回答例子可供參考：

+ 4 + 3 + 2

克勞德女裝禮服：山姆支線

+ 12 + 11 + 10

克勞德女裝禮服：瑪姆支線

+ 11 + 10 + 9

克勞德女裝禮服：沒做齊支線