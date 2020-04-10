FF7 影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 1-6

【Final Fantasy VII Remake（FF7re／最終幻想7／太空戰士重製版）影片攻略】不少機迷期待的FF7 remake終於推出，今集故事雖然只去到逃出米德加的故事，但因為加入了大量原創故事及玩法，仍然吸引。遊戲合共有18個章節，這攻略先為大家帶來Chapter 1－6的影片攻略。
＞＞＞Chapter 1 壹號魔晄爐引爆作戰＜＜＜
FF7 remake第1章影片文章連結＞＞按此
克勞德與崩雪的同伴們，首次破壞魔晄爐的任務，亦可以看到他與艾莉首次相遇的故事。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 2第捌區的邂逅＜＜＜
FF7 remake第2章影片文章連結＞＞按此（4月10日 01：00上架）
那個男人回來了！克勞德與鍚菲羅士及神秘的賣花女邂逅的故事。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 3 第七天堂＜＜＜
FF7 remake第3章（上、下）影片文章連結＞＞按此（Part 1）、按此（Part 2）（4月10日 02：00上架）
雪崩的成員們終於成功逃出第捌區回到第柒區貧民窟，與兒時青梅竹馬的蒂法再會。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 4 深夜追逐戰＜＜＜
FF7 remake第4章影片文章連結＞＞按此（4月10日 03：00上架）
突然受到潔西的邀請參予潛入第柒區任務，來到了Chapter 4「深夜追逐戰」，克勞德與潔西二人深夜騎著電單車入侵敵人據點。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 5 迷宮之犬＜＜＜
FF7 remake第5章影片文章連結＞＞按此（4月10日 04：00上架）
克勞德、蓆法及巴雷特目標要入侵神羅破壞第肆區的魔晄爐，乘列車時被海德格的追兵追殺...（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 6 貧民窟的太陽＜＜＜
FF7 remake第6章影片文章連結＞＞按此（4月10日 05：00上架）
將海德格的追兵擊破後，於Chapter 6「貧民窟的太陽」終於突入第肆魔晄爐的核心之中。（遊戲截圖）
＞＞＞FF7 影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 7－12（待續）