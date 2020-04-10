FF7 影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 1-6

【Final Fantasy VII Remake（FF7re／最終幻想7／太空戰士重製版）影片攻略】不少機迷期待的FF7 remake終於推出，今集故事雖然只去到逃出米德加的故事，但因為加入了大量原創故事及玩法，仍然吸引。遊戲合共有18個章節，這攻略先為大家帶來Chapter 1－6的影片攻略。