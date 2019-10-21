AKB48攻小巨蛋宣佈未來發展　阿部瑪利亞畢業留台灣發展

日本女子天團AKB48 19日在台北小巨蛋開唱，她們首次在台灣演出，16名成員一開場就在歌曲中用中文高喊「我愛你，台灣」。她們將日本原汁原味的舞蹈帶來台灣，每位成員都準備了中文自我介紹，馬嘉伶激動大喊：「我是從日本飛回來台灣的馬嘉伶，我帶AKB48的成員來台灣了！」說完還獲得隊友們讚嘆「好厲害」。

馬嘉伶光榮返鄉演出。（聯合報／季相儒攝）

AKB48此行由總監督向井地美音領軍，在台灣獻出台北限定舞台，吸引海內外約8000名粉絲朝聖。16名成員昨天抵台後就直奔台北小巨蛋彩排，今連開場廣播和散場廣播都是成員親自朗誦。負責開場中文注意事項的阿部瑪利亞，賣力用不標準的中文念完艱澀的安全須知，中途忍不住小聲向觀眾道歉。

因為她是第一位也是唯一一位加入Team TP的AKB48成員，在Team TP的陪伴下，阿部瑪利亞發表畢業感言。她最後還不忘幫Team TP隊友們加分，稱讚大家為了今天努力練舞。她沒想到會是在台北小巨蛋畢業，「雖然我明天開始不是AKB48，但我之後會繼續在台灣演藝圈努力，我將來希望成為在台灣最受歡迎的日本人。」

阿部瑪利亞的好友加藤玲奈代表獻上祝福，姊妹淘入山杏奈則跨海錄製VCR。同樣被外派到泰國姐妹團的伊豆田莉奈驚喜現身，一看到阿部瑪利亞就淚崩。她送上花束，一度哭到說不出話。最後在「草原的奇蹟」歌曲中，阿部瑪利亞穿著禮服，鄭重向全場觀眾告別。

按圖看日本女子天團AKB48首度在台北小巨蛋的演出▼▼

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2018年成立的AKB48 Team TP今晚也有亮眼表現，25名成員熱唱〈勇往直前〉、〈LOVE修行〉，展現培訓多時的成果。她們與AKB48的日本成員合體，兩邊成員用日文交流無礙，最高紀錄舞台上站滿40位藝人，隊形非常壯觀。

按圖看看於2018年成立的AKB48 Team TP▼

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